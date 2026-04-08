Dépistage du radon : Un appareil désormais disponible à Saint-Jean-Port-Joli

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli met à la disposition de ses citoyens un appareil permettant de mesurer la concentration de radon dans leur domicile, une initiative visant à mieux prévenir les risques liés à ce gaz radioactif invisible.

L’appareil est disponible au bureau municipal, et peut être emprunté pour une période de sept jours. Un dépôt de 200 $, payable en argent comptant ou par chèque, est exigé. Une marche à suivre détaillée accompagne également l’équipement afin d’en assurer une utilisation adéquate.

Le radon, un gaz d’origine naturelle, est à la fois inodore et incolore, ce qui rend sa détection impossible sans appareil spécialisé. S’il se dissipe rapidement à l’extérieur, il peut toutefois s’accumuler à l’intérieur des habitations, particulièrement aux étages inférieurs.

Afin d’obtenir une mesure représentative, il est recommandé de placer l’appareil dans la pièce la plus basse de la maison qui est occupée au moins quatre heures par jour, comme un salon au rez-de-chaussée, ou une chambre située au sous-sol.

Contrairement à certaines croyances, le type de sol ou l’âge d’une habitation n’influencent pas directement la présence de radon, dont la concentration peut varier considérablement d’une maison à l’autre, même au sein d’un même quartier.

Un enjeu de santé publique

Selon les données disponibles, environ 17 % des résidences québécoises testées présentent des concentrations de radon supérieures à la directive nationale fixée à 200 becquerels par mètre cube (Bq/m³), un seuil au-delà duquel des risques pour la santé sont observés. L’exposition prolongée à ce gaz est associée à un risque accru de cancer du poumon. On estime qu’environ 1000 décès par année au Québec seraient liés à cette cause.

Dans ce contexte, la Municipalité invite les citoyens à profiter de cette ressource afin de mieux connaître la qualité de l’air dans leur domicile, et au besoin, prendre les mesures appropriées.