Anne Duret présidente de COSMOSS Bas-Saint-Laurent

Le comité régional de coordination de la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent annonce la nomination de Mme Anne Duret à titre de présidente. Elle succède à M. Éric Forest, qui en fut le président au cours des trois dernières années.

Originaire de Rimouski, Mme Duret a consacré sa vie professionnelle aux jeunes et aux familles. Elle a principalement œuvré au sein des Centres jeunesse, d’abord dans la région de Montréal, de leur création en 1992 jusqu’au moment de la réforme en 2015. C’est en 2013 qu’elle est revenue dans la région comme directrice générale du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. À compter de 2015, elle a occupé la fonction de directrice du Programme Jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux à laquelle s’est ajoutée, en 2016, celle de directrice de la protection de la jeunesse.

Récemment à la retraite, Mme Duret considère la Démarche COSMOSS comme un espace de choix pour poursuivre son engagement. Plus de 200 organisations issues des réseaux de la santé et de l’éducation, du milieu communautaire, de la petite enfance, des secteurs municipaux et de l’emploi adhèrent volontairement à la Démarche COSMOSS dont la mission est de soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans.

Source : COSMOSS