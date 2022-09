Symposium international de l’intégration du numérique dans l’enseignement

Cet événement d’envergure internationale est une opportunité de rencontres et de discussions unique entre acteurs du monde de l’éducation et entre établissements d’enseignement concernant des enjeux d’actualité : la technopédagogie et l’éducation numérique. Celui-ci réunira les cinq cégeps de l’Est-du-Québec, soit Gaspésie et des Îles, La Pocatière, Matane, Rivière-du-Loup et Rimouski, ainsi que sept délégations françaises en provenance de cinq académies : Nancy-Metz, Nantes, Normandie, Rennes, Strasbourg, et de deux régions académiques : Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté.