Antoine Déry quitte la direction du Centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup a annoncé le départ à la retraite de son directeur général, Antoine Déry, après sept années passées à la tête de l’organisation. Nommé en 2018, M. Déry a dirigé l’institution durant une période marquée par de nombreuses transformations administratives et pédagogiques.

« Monsieur Déry a été un atout important pour le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, et anciennement la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup », a déclaré le président du conseil d’administration Jean-François Lévesque, rappelant que plusieurs dossiers touchant directement la réussite éducative ont été pilotés sous sa direction. « Tout en travaillant en équipe, il a su laisser une organisation solide pour affronter l’avenir », a-t-il ajouté.

Au fil des ans, M. Déry a participé à la mise en place de projets structurants, notamment la création de communautés de pratique destinées aux gestionnaires scolaires. Ces groupes visaient à favoriser le partage d’expertise, et l’implantation de meilleures pratiques en gestion éducative. Sous sa direction, un programme de collation a aussi été instauré pour les élèves du primaire, répondant à des préoccupations liées à la sécurité alimentaire et au bien-être des enfants.

D’autres réalisations ont été rendues possibles grâce à une collaboration active avec les partenaires du milieu. Le CSS souligne le rôle joué par M. Déry dans le renforcement de ces liens, permettant de développer une approche concertée en matière d’éducation. À travers ces démarches, l’objectif est demeuré le même : soutenir les élèves et le personnel scolaire dans un environnement propice à l’apprentissage.

Selon le CSS, M. Déry a marqué l’organisation par son engagement constant et par sa capacité à naviguer à travers les changements législatifs, et les enjeux du réseau public d’éducation. L’organisme lui reconnaît également une posture de gestion axée sur la rigueur, la transparence, et la recherche de solutions durables face aux défis rencontrés.

La date de son départ n’a pas été précisée, mais le processus de transition devrait s’amorcer au cours des prochaines semaines.