Normand Caron déplore le statu quo à Ottawa

Le résultat des plus récentes élections fédérales suscite peu d’enthousiasme dans la MRC de L’Islet. Malgré l’arrivée du nouveau premier ministre libéral Mark Carney, le préfet Normand Caron estime que le pays demeure enlisé dans un statu quo politique.

« On est un peu au même point qu’à l’élection générale de 2021, où on a réélu le même gouvernement. Cette fois-ci, on a changé de premier ministre, mais c’est le même pattern, nous avons un gouvernement minoritaire. J’aurais aimé plus de stabilité avec un gouvernement majoritaire. Il ne faudrait pas repartir en élection dans 12 mois ! », lance Normand Caron.

Main-d’œuvre étrangère

Parmi les dossiers prioritaires qu’il souhaite voir avancer rapidement : l’accès à la main-d’œuvre étrangère. Depuis septembre dernier, Ottawa limite à 10 % la proportion de travailleurs étrangers temporaires au sein des entreprises canadiennes. Une mesure qui, selon Normand Caron, nuit directement à l’économie locale.

« L’année 2024 n’a pas fait exception : on affiche un taux de chômage de 2,8 % dans la région, comparativement à 5,3 % pour l’ensemble de la province. C’est le plus bas taux de chômage au Québec alors que plusieurs entreprises de la MRC de L’Islet, particulièrement dans le secteur manufacturier, peinent à combler leurs besoins, faute de main-d’œuvre locale suffisante », déplore-t-il.

Logement

Le logement demeure un autre cheval de bataille du préfet. Si l’enjeu est criant dans plusieurs régions du pays, les programmes fédéraux existants demeurent difficilement applicables dans des MRC rurales comme L’Islet. « Les règles actuelles sont souvent calquées sur la réalité des grands centres. Mais ici, ce n’est pas Montréal ou Québec. Il faut des solutions qui tiennent compte de notre réalité », fait-il valoir.

Il plaide donc pour des ajustements réglementaires et financiers afin d’accélérer la construction d’habitations accessibles sur le territoire.

Les tarifs

Dans un autre dossier stratégique, Normand Caron invite le gouvernement canadien à faire preuve de retenue dans ses relations commerciales avec les États-Unis. Alors que l’administration Trump menace le Canada de tarifs douaniers, M. Caron exhorte Ottawa à ne pas répliquer de manière automatique.

« On comprend la logique politique derrière les représailles, mais, si on répond coup pour coup avec des contre-tarifs dans les mêmes secteurs, ce sont encore nos entreprises régionales qui vont en payer le prix », explique-t-il, craignant du même souffle un impact disproportionné sur l’économie locale déjà fragilisée par l’inflation et les tensions géopolitiques.

Le préfet Caron a tout de même tenu à féliciter le député conservateur de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux pour sa victoire éclatante, dans des circonstances où les libéraux ont été élus comme gouvernement. « Il n’est pas surprenant que M. Généreux ait remporté facilement la circonscription, car il est très présent et très proche des gens. Force est de constater qu’il est très enraciné », conclut-il.