La MRC de L’Islet entame la révision de son schéma d’aménagement

La MRC de L’Islet amorce officiellement la révision de son schéma d’aménagement et de développement (SAD). Il s’agit d’un exercice de planification stratégique qui s’échelonnera sur trois ans, et qui vise essentiellement à adapter le développement du territoire aux nouvelles réalités locales, et aux orientations gouvernementales en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

Ce document fondamental dictera les grandes orientations d’aménagement pour les 14 municipalités du territoire en tenant compte des enjeux actuels et futurs. Élaborée à la suite d’une série de consultations, une vision stratégique guidera l’ensemble des travaux, et abordera le développement économique, les enjeux sociaux et culturels, la sécurité publique et la protection de l’environnement.

Pour le préfet Normand Caron, cette révision représente bien plus qu’un simple ajustement réglementaire. « Le schéma d’aménagement et de développement est un outil de connaissance et de concertation, dont le contenu façonne notre territoire. Il permet d’assurer des milieux de vie de qualité, qui répondent aux besoins et aux aspirations de notre population. La révision du schéma sera le fruit d’une démarche de cocréation avec les acteurs du milieu. L’objectif est de bâtir un territoire dynamique et durable pour nos communautés », affirme-t-il.

Le processus sera piloté par le conseil de la MRC, en collaboration avec les professionnels du service d’aménagement du territoire et des comités de travail. Des séances d’information et de consultation publique sont prévues au fil de la démarche, dans une volonté claire d’impliquer les citoyens et les partenaires du milieu. Une fois le schéma révisé, les municipalités disposeront d’un délai de deux ans pour adapter leurs règlements municipaux à la nouvelle vision.

Le projet est rendu possible par un soutien financier de 207 918 $ accordé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Pour suivre les prochaines étapes de la démarche, la population est invitée à consulter le site web de la MRC de L’Islet, ou à contacter Geneviève Paré, directrice du service de l’aménagement du territoire, à g.pare@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet

Photo : Courtoisie