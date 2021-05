Siège social de l’ITAQ à Saint-Hyacinthe : Les élus du Kamouraska s’insurgent

Le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy, le maire de La Pocatière Sylvain Hudon et le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rosaire Ouellet n’en reviennent toujours pas. Le siège social de la future Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) aura pignon sur rue non pas à La Pocatière, mais à Saint-Hyacinthe. Une décision qui fait fit de la longue tradition d’enseignement agricole qui existe dans la région, selon eux.

« C’est nous, les élus du Kamouraska, qui avons travaillé pour faire sortir l’ITA du MAPAQ. Le projet de loi en plus, il ressemble à 90 % à ce qu’André Simard (NDLR : ancien directeur aujourd’hui maire de Saint-Roch-des-Aulnaies) et moi avons travaillé à l’époque de Claude Béchard. C’est frustrant, on ne tient pas compte de l’histoire », s’est indigné Rosaire Ouellet.

« C’est un vote de confiance qu’on donne à cette institution-là en la sortant du giron du MAPAQ. C’est un vote de confiance qu’on donne au futur conseil d’administration qui sera composé de sept personnes provenant des élèves, des professionnels ou du personnel enseignant de l’ITA et de huit autres personnes indépendantes ayant un intérêt et des compétences pour la formation agroalimentaire », a-t-il déclaré.

Rosaire Ouellet estime que ses collègues et lui ont été peut-être trop optimistes à la suite du dépôt du projet de loi constituant l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Cet optimisme a fait en sorte qu’ils ont préféré jouer de prudence et ne pas participer à la commission parlementaire de janvier dernier où ils auraient pu présenter un mémoire renouvelé dans lesquels leurs demandes actuelles auraient pu être formulées.

« On ne voulait pas nuire à ce qui avait déjà été déposé (projet de loi). On avait obtenu l’essentiel de ce qu’on voulait : sortir l’école de la fonction publique. On a peut-être été un peu trop naïf. Mais là, je pense qu’il va falloir être vigilant pour ne pas perdre les acquis qui nous restent, comme le campus et la Ferme-école Lapokita », conclut-il.