Après Voleurs d’occasion : Massage secret fera rire tout l’été à La Roche à Veillon

Dans la foulée du succès de Voleurs d’occasion, La Roche à Veillon restothéâtre propose cet été Massage secret, une comédie déjantée qui réjouira les spectateurs. Présentée du 18 juin au 6 septembre, cette création signée Claude Montminy et mise en scène par Sébastien Dorval conduit les personnages de Jambon et Patpou dans un centre de santé, pour une nouvelle aventure aussi éclatée qu’imprévisible.

Cette fois, l’attachant duo de mécaniciens est forcé de se cacher dans un centre de santé où quiproquos, identités improvisées et situations absurdes s’enchaînent sans temps morts. Entre faux massages, vrais motards et dangereuse jalousie, la pièce promet rebondissements et éclats de rire en abondance.

« Avec Massage secret, on veut offrir au public une comédie pure et irrésistible, complètement folle, remplie d’action et de gaffes, avec même une touche de romance. On s’inscrit parfaitement dans l’esprit du théâtre d’été : décrocher, rire, et profiter pleinement de l’expérience avec des gens qu’on aime ! », souligne l’auteur Claude Montminy.

Retrouver des personnages familiers

Suite attendue d’un spectacle ayant séduit un large public, Massage secret capitalise sur un univers déjà apprécié, tout en renouvelant les situations pour offrir une expérience encore plus éclatée. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’avoir vu Voleurs d’occasion pour apprécier Massage secret, interprétée par les comédiens Jocelyn Paré, Samuel Bouchard, Nathalie Séguin et Emmanuel Pelletier-Michaud.

Situé à Saint-Jean-Port-Joli, le resto-théâtre La Roche à Veillon s’impose comme un rendez-vous estival incontournable, dans un cadre qui conjugue patrimoine, culture et art de vivre. Le site rouvrira sa salle à manger dès le 9 mai, annonçant le retour des soirées estivales qui font la renommée du lieu depuis plusieurs décennies.