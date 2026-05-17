La vengeance des Arméniens

L’espoir est un mirage de Claude Fleury est un thriller historique dont l’intrigue fait suite à celle d’Impunité, l’excellente première partie (rééditée chez David en 2026), dont on retrouve les protagonistes principaux dans de nouvelles aventures et un cadre géographique différent (Géorgie, Turquie, Arménie, Russie et Syrie).

Traqués par Interpol à cause de leur implication dans les attentats commis par François Broussard, le « vengeur acadien », Sophie Broussard, Kostan Mikoyan et Daniel Savoie sont contactés par l’Alliance Sekhmet, alias Celle devant qui le Mal tremble, dirigée, entre autres, par le patriarche arménien Atom Manoukian. Cette organisation occulte cherche à venger les victimes du génocide arménien (1915, 1916, 1923). L’Alliance offre sa protection aux trois fugitifs. Mais elle pose ses conditions : ils devront participer à ses activités illicites.

Les voilà embarqués dans de nouvelles aventures périlleuses en Turquie avec l’aide, entre autres, de Pejna Sirwan, une commandante kurde du PKK, redoutable adversaire de Daesch, et d’Usman Örnek, jeune informaticien de génie. Ce hacker expert en coups fourrés a des contacts et des complices dans toute l’Europe.

Au menu de cette intrigue mouvementée : des cyberattaques (le coup du drone détourné est génial), des sabotages, des enlèvements, des assassinats, et autres manières musclées d’exercer leur vengeance. Mais ils doivent déjouer les manœuvres et les représailles des services secrets turcs. Par ailleurs, l’inspectrice Sarah Donelly — leur Nemesis d’Interpol —, toujours décidée à les capturer, a retrouvé leur piste, et collabore (à contrecœur) avec leurs ennemis, des tueurs sans pitié.

L’auteur réussit une fois de plus le pari risqué de parfaitement équilibrer la partie historique, instructive sans être didactique, et la fiction du thriller. C’est un conteur très habile, au style narratif très fluide, qui maîtrise avec brio une intrigue passionnante, riche en péripéties dramatiques, avec en toile de fond un contexte géopolitique d’une actualité brûlante.