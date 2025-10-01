Maisons Canada : Bernard Généreux dénonce un gaspillage bureaucratique

Le député conservateur de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, dénonce le nouveau programme Maisons Canada annoncé récemment par le premier ministre du Canada Mark Carney. Selon lui, la création de cet organisme fédéral doté d’une enveloppe de 13 milliards $ pour superviser la construction de 4000 logements est « un autre exemple de bureaucratie libérale qui coûte très cher sans régler la crise ».

« Treize milliards de dollars pour seulement 4000 logements, c’est 3,25 millions par unité. C’est tout simplement aberrant ! Pendant que les mises en chantier chutent de façon dramatique partout au pays, les libéraux créent une nouvelle administration au lieu d’accélérer la construction », dénonce-t-il au Placoteux.

Plus de paperasse

Le député estime également que cette nouvelle structure ne contribuera en rien à aider les familles à devenir propriétaires. « Ce n’est pas avec plus de paperasse et plus de structures qu’on va aider les familles du Québec et du Canada. Les Canadiens n’ont pas besoin d’un nouvel organisme dirigé par des gens qui ont déjà échoué. Ils ont besoin d’un gouvernement qui enlève les obstacles », insiste-t-il.

La sortie de Bernard Généreux fait d’ailleurs écho à celle de son chef, Pierre Poilievre, qui a également dénoncé la situation. « C’est la bureaucratie qui bloque la construction. La solution de M. Carney, c’est d’ajouter une autre bureaucratie qui va bloquer la construction de logements. »

La réponse du gouvernement

De son côté, Mark Carney défend son projet en affirmant que Maisons Canada permettra de transformer la manière dont l’État collabore avec le secteur privé. L’agence doit développer des terrains, acheter des matériaux, financer des projets, et offrir son expertise. Elle reprendra aussi la Société immobilière du Canada, ce qui lui donnera accès à un portefeuille de 88 propriétés fédérales recensées dans la Banque de terrains publics.

Ottawa promet ainsi de fournir des terrains, d’accélérer les approbations, et de soutenir les constructeurs afin de bâtir plus rapidement. Le premier ministre croit que Maisons Canada misera sur « les technologies, la main-d’œuvre et les ressources canadiennes [pour construire] de façon durable et à grande échelle ». La première mise en chantier est prévue pour l’an prochain.