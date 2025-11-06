Saisie de 50 000 cigarettes de contrebande à L’Islet

Une importante perquisition a été menée par les policiers de la Sûreté du Québec sur le chemin des Pionniers, à L’Islet, dans le cadre d’une enquête liée à la Loi concernant l’impôt sur le tabac et à la Loi sur le cannabis.

Les informations recueillies au cours de l’enquête ont permis d’obtenir un mandat visant la résidence d’un suspect. Sur place, les agents ont saisi environ 50 000 cigarettes de contrebande, près de 40 grammes de cannabis séché, une trentaine de graines de cannabis, environ 300 $ en argent comptant, un téléphone cellulaire, ainsi que deux véhicules considérés comme biens infractionnels.

Le suspect et sa conjointe font maintenant face à des accusations de vente et de possession de tabac non identifié, de même que de possession de cannabis illicite. Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée à la suite de l’opération.