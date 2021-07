Arrestation pour capacités affaiblies à plus quatre fois la limite permise

Les policiers de la MRC de Kamouraska ont reçu un appel vers 10h15 mercredi matin, concernant un véhicule qui avait une conduite erratique, sur la rue Rochette à Saint-Pascal.

Ils ont procédé à son interception et ont constaté que le conducteur, un homme de 56 ans d’une MRC voisine, avait les capacités affaiblies par l’alcool. Ils ont procédé à son arrestation et le résultat obtenu à l’éthylomètre fut plus de quatre fois la limite permise par la loi.

L’individu possède des antécédents semblables en la matière. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour la même durée.

Il a été libéré par citation à comparaître et reviendra à la Cour à une date ultérieure.

Source : Sûreté du Québec