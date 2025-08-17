Arts de la scène de Montmagny : Cynthia Lamontagne quittera ses fonctions

Le conseil d’administration des Arts de la scène de Montmagny (ADLS) annonce que Cynthia Lamontagne quittera ses fonctions de directrice générale en septembre prochain afin de relever de nouveaux défis professionnels. Elle deviendra directrice générale et artistique d’Espace DCL, l’organisme gestionnaire de l’Anglicane et du Centre d’exposition Louise-Carrier à Lévis.

Mme Lamontagne œuvre depuis maintenant 17 ans à différents postes clés au sein de l’organisme culturel, dont les trois dernières années à la direction générale. Sa feuille de route aux ADLS, marquée par son engagement envers la mission culturelle de l’organisation, aura permis de consolider la stabilité financière et organisationnelle de l’organisme, et de faire rayonner les Arts de la scène à travers une programmation riche et diversifiée.

« Cynthia a su diriger l’organisme avec brio, dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur, tout en insufflant un vent de fraîcheur et de vision. Sa gestion humaine, sa capacité à rallier les équipes, et son souci constant d’excellence ont été des atouts précieux pour l’ADLS », souligne Maxime Létourneau, président du conseil d’administration.

Depuis son arrivée à la direction générale, Mme Lamontagne a notamment piloté des projets majeurs en lien avec la structure organisationnelle, l’amélioration des pratiques internes, et le renforcement des partenariats régionaux. Elle a également poursuivi le travail amorcé en vue de la mise à niveau de la salle Edwin-Bélanger, l’un des projets les plus importants de l’histoire des ADLS.

« Ces années à la direction générale auront été riches en défis et en accomplissements. Je suis fière du chemin parcouru, et de l’équipe exceptionnelle avec qui j’ai eu le privilège de travailler. Je remercie sincèrement le conseil d’administration pour sa confiance, ainsi que les collègues, artistes, partenaires, bénévoles et spectateurs qui ont toujours été au cœur de mes priorités. Les ADLS resteront pour moi un chapitre marquant de ma vie professionnelle et personnelle », mentionne Mme Lamontagne.

Le processus de recrutement pour assurer la relève à la direction générale est en cours, et le conseil d’administration a confiance de trouver un successeur de calibre.

« Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Mme Lamontagne pour sa grande contribution au rayonnement de la culture sur la Côte-du-Sud. Son professionnalisme, son dynamisme et son leadership auront marqué positivement l’histoire de l’organisme. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans ses prochaines aventures professionnelles », conclut M. Létourneau.