Semaine Gladu, le moment fort de l’été à Saint-Germain

La Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska et la Société des cabourons du Kamouraska, soutenus par la MRC, par Au Cabouron et par la ferme Le Raku, ont tenu une exposition témoignant de l’élan culturel initié par Roméo Bouchard dans les années 1990, sous le regard en images de Jean Gladu sur les paysages de Saint-Germain et du Kamouraska.

Lors du vernissage du 21 juillet, Roger Moreau, maire de Saint-Germain, a reconnu « la contribution majeure de Jean Gladu et de son ami Roméo Bouchard à la riche vie culturelle et à la participation citoyenne » maintenant ancrées dans Saint-Germain.

Jacinthe Thiboutot, relève de Roméo à la présidence de la Société des cabourons du Kamouraska, l’a remercié du legs majeur à Saint-Germain que constitue cette société, créée en 1991 pour protéger les cabourons du rang du Mississipi. Son équipe souhaite se montrer digne de lui succéder dans sa mission plus qu’actuelle de faire face aux menaces posées à leur intégrité encore en 2025.

D’hier et d’aujourd’hui

Pendant la semaine d’exposition des œuvres de Jean Gladu, des ateliers ont permis de revisiter les actions marquantes de ces années, et de constater leur évolution et par la présence des OBNL qui ont traversé le temps à Saint-Germain, comme la Corporation de développement municipal et la Société des cabourons du Kamouraska, et des organismes qui sont nés depuis, comme Rebond et les Activités de Saint-Germain, nourris de ce même dynamisme.

Les visiteurs ont rendu visite et hommage aux deux amis, à travers la beauté des images de Gladu. Les enfants du camp de jour de Kamouraska, inspirés de l’artiste, y ont d’ailleurs produit des œuvres qui serviront — qui sait ? — à ses prochaines créations.