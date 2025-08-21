Cinq citoyens honorés par Mathieu Rivest

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a rendu hommage à cinq citoyens de sa circonscription les 10 et 11 août derniers, en leur remettant la Médaille du député, une distinction de l’Assemblée nationale du Québec visant à reconnaître l’engagement et la contribution exemplaire d’individus au sein de leur communauté.

Les deux premières distinctions ont été attribuées à Saint-Alexandre-de-Kamouraska lors du Festival des générations, tandis que les trois autres ont été remises à Cap-Saint-Ignace, dans le cadre du Festival rétro.

Les récipiendaires sont Jocelyne Caron, honorée pour son esprit collaboratif dans ses fonctions d’élue ; Bruno Gendron, pour son apport culturel et artistique à la région ; Rémi Biron, pour ses engagements et sa présence bienveillante ; Céline Dumont, pour son influence comme agricultrice au Kamouraska et ses multiples implications ; et Jean-Simon Bélanger, pour son implication exemplaire et sa grande générosité.

« Je suis très fier de remettre la Médaille du député à des personnes qui se démarquent dans notre région, et qui ont été significatives dans mon parcours. En tant que député, je crois qu’il est essentiel de souligner la contribution de celles et ceux qui s’investissent dans leur communauté, afin de valoriser leur engagement et d’inspirer d’autres citoyens à en faire autant », a déclaré M. Rivest.

La médaille

La médaille du député, remise par les parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, honore des personnes ou des organismes de leur circonscription dont l’action exemplaire a marqué la communauté. Destinée à reconnaître des contributions notables dans des domaines variés — culture, sport, vie sociale ou entrepreneuriat —, elle célèbre l’engagement et les réalisations qui enrichissent le bien-être collectif. Anciennement appelée la Médaille de l’Assemblée nationale jusqu’en octobre 2022, cette distinction demeure un symbole fort de reconnaissance publique.