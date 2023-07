Ateliers Mon-Choix : Le Kamouraska, un lieu privilégié pour la créativité

Selon des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, un discours élogieux entoure la créativité, et ce, dans tous les domaines. Que ce soit au niveau artistique, économique, éducatif, environnemental ou numérique, sa pertinence et ses bienfaits sont à la fois recherchés, reconnus et appréciés.

Parmi les bienfaits de ce type de réalisation, on retrouve entre autres la réduction du stress, l’augmentation de l’estime de soi, la stimulation du cerveau, la satisfaction personnelle, et bien d’autres. Réussir à sortir du cadre établi pour créer, innover, surprendre, rénover ou revitaliser apporte aux personnes créatrices un sentiment de fierté, et ils bénéficient de ce bien-être.

Au Kamouraska, la créativité est omniprésente, et ce, dans plusieurs domaines. Et elle devient effervescente durant la saison estivale. Ce qui attire nombre de visiteurs qui savourent, autant des yeux et des oreilles que de la bouche, cette belle créativité débordante.

Sur le plan artistique et culturel, le choix est vaste pour la population et les touristes. Pensons, entre autres, au Symposium de peinture du Kamouraska, au Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain, au Festival Bonjour la visite de Saint-Pascal, à Reg’art qui vient de célébrer son 25e anniversaire, au superbe Jardin des générations de Saint-Pascal, qui vient de se doter d’une boîte à livres, à tous ces musées et galeries qui célèbrent l’histoire, le fleuve, l’art et la culture. Sans oublier les spectacles et les concerts qui égaient un peu partout le territoire.

Au plan agricole et touristique, l’ouverture du Marché de l’Expo à Saint-Pascal représente un bel exemple de revitalisation et de conservation du patrimoine. À Saint-Denis, un projet de Jardin-Mémoire prend forme; un parcours d’art éphémère est en gestation pour le sentier pédestre de la Montagne à Coton; un circuit d’art agrémente la Route du Haut-Pays, etc.

De nombreux producteurs agricoles et maraîchers rendent disponibles leurs produits par des visites et des kiosques à la ferme ou aux marchés publics. Aussi, dans la région kamouraskoise, l’offre d’hébergement et de restauration est variée et alléchante.

Et que dire du paysage, que ce soit celui du magnifique fleuve, ou de la campagne bucolique qui nous entoure! Pas étonnant que notre région soit une destination de choix pour les créateurs.

Créativité aux Ateliers Mon-Choix

Avec fierté, les Ateliers Mon-Choix s’inscrivent dans ce mouvement de créativité. Son apport se reflète particulièrement sur le plan environnemental.

Les créatrices de l’atelier de couture font preuve d’imagination et d’innovation en transformant les vêtements non appropriés à la revente en produits variés et utiles.

Actuellement, l’atelier de couture est en production de nouveautés. Des tissus récupérés deviennent des napperons avec petite serviette de table, des napperons à collation avec pochette pour les ustensiles, des sacs de lavage avec lingettes démaquillantes, des étuis à pinceaux d’artistes, des chouchous pour les cheveux. Ces articles s’ajoutent aux autres créations déjà disponibles. Voilà une autre façon de surprendre les visiteurs à la Boutique Mon-Choix.

Au Kamouraska, toute création, que ce soit aux plans artistique, culturel, agricole, touristique ou environnemental, trouve sa pertinence et génère des bienfaits.