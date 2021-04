Défi OSEntreprendre : Une édition sous le signe de la résilience

Depuis déjà quelques mois, le comité organisateur du Gala local du Défi OSEntreprendre des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup multiplie les rencontres par visioconférence en vue de tenir la 23e édition de ce concours qui, rappelons-le, vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales dans le milieu scolaire et le monde économique.

Ce sont donc 80 projets qui ont été analysés au cours des dernières semaines par les membres des différents jurys du Défi OSEntreprendre. Au terme du processus de sélection, 17 projets ont été retenus, sept pour le Volet scolaire et dix pour le Volet création d’entreprise. Compte tenu du contexte sanitaire, les certificats de reconnaissance, les bourses tout comme les prestigieux « Premier » seront transmis directement aux lauréates et lauréats 2020-2021 et non remis lors d’une cérémonie officielle.

Mme Valérie Bélanger, coordonnatrice des Services éducatifs jeunes au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, a tenu à féliciter, au nom du comité organisateur, les participantes et participants de cette année qui ont été appelés à relever de nombreux défis tant sur le plan humain que logistique.

« Le comité organisateur du Gala local du Défi OSEntreprendre est très heureux de rendre public, aujourd’hui, le nom des lauréates et lauréats. Avec les années, le Gala local est devenu un événement phare pour promouvoir l’entrepreneuriat dans nos deux MRC. L’an dernier, cette activité reconnaissance a dû être annulée alors que nous étions dans la dernière ligne droite. Nous sommes de retour, plus motivés que jamais, et nous aimerions souligner le travail des participantes et participants de cette 23e édition, les adultes comme les plus jeunes, qui ont fait montre, cette année, de beaucoup de créativité, bien plus, de détermination. Ils ont su rebondir pour mener à terme leur projet. Ils ont su tirer leur épingle du jeu malgré les nombreuses contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Vous avez tout notre respect et notre admiration. »

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le plus grand nombre de participantes et participants se retrouve dans le Volet scolaire. Ce volet s’adresse plus spécifiquement au secteur de l’éducation. Il vise, entre autres, à encourager la réalisation d’un projet d’entreprise, d’une coopérative en milieu scolaire ou la tenue d’activités pédagogiques en lien avec l’entrepreneuriat. Des 246 projets présentés au Bas-Saint-Laurent, 24 % proviennent du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Ce sont plus de 1 121 élèves qui se sont impliqués dans les 59 projets.

Notons les projets suivants : Au chaud, au froid… Pourquoi pas! / Mme Linda Garon/ École Saint-Louis de Kamouraska, Réveils actifs/ Mme Stéphanie Léveillé/ École Sainte-Hélène, Calendriers de l’avent personnalisés/ Mme Mélanie Ouellet/ École Saint-Bruno, Bienvenue dans ta classe/ Mme Émilie Dumont/ École de l’Orée-des-Bois (Sainte-Louise)

Volet Création d’entreprise

Dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, 21 projets étaient en compétition pour le Volet Création d’entreprise. Ce volet s’adresse aux entreprises nouvellement créées qui se démarquent sur le plan entrepreneurial ainsi qu’aux projets de transmission d’entreprise. Pour ce volet, 52 projets ont été déposés au Bas-Saint-Laurent. De ce nombre, 21 proviennent des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, un taux de participation qui dépasse les 40 %. Si on prend en compte l’ensemble des dossiers déposés des volets du Défi OSEntreprendre (Réussite inc. et Faire affaire ensemble), ce pourcentage grimpe à plus de 42 %.

Notons les projets suivants : Les Jardins de la Grande Ourse/ M. Jordan Veillette/ MRC de Kamouraska, La Maison de Jean-Baptiste/ Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis (M. Jean Desjardins, Mmes Dorisse St -Pierre, Ginette Laframboise, Sophie Gendron, Hélène Bérubé et Christine Thériault/ MRC de Kamouraska), Générations autonomes/ Mme Chloé Gouveia/ MRC de Kamouraska, La Baleine Endiablée inc. / MM. Sylvain Tremblay et Jérémie Tremblay/ MRC de Kamouraska et Resto-Pub Le Saint-Pascal/ Mme Stéphanie Pelletier/ MRC de Kamouraska.