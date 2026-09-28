Audrey D’Anjou prend la présidence du Club Lions de La Pocatière

Le Club Lions de La Pocatière amorce sa 60e année d’existence avec Audrey D’Anjou à sa présidence. Membre de l’organisation depuis 2023, elle succède ainsi à Michel Robichaud avec l’intention de poursuivre le travail accompli, tout en apportant de nouvelles idées.

Déjà engagée dans son milieu avant de joindre les Lions, Audrey D’Anjou cherchait une façon de contribuer plus concrètement à des causes locales. Parrainée à son arrivée par Julie Lévesque, membre honoraire du Club, elle a accepté cette année de prendre les commandes de l’organisation, à la suggestion de ses confrères et consœurs.

Elle tient à souligner l’engagement de son prédécesseur. Malgré certains défis personnels rencontrés au cours de son mandat, Michel Robichaud est demeuré présent et impliqué dans ses fonctions, un dévouement qui a nourri sa réflexion au moment d’accepter de prendre le flambeau.

Avec un horaire professionnel déjà chargé et plusieurs implications, la nouvelle présidente sait qu’elle pourra compter sur les autres Lions. Le Club regroupe actuellement une vingtaine de membres.

« Nos vies vont vite, et nous sommes tous occupés. Mais quelques heures données par plusieurs personnes peuvent devenir quelque chose de très grand. Plus nous sommes nombreux à choisir de nous impliquer, plus notre communauté devient forte. C’est cet esprit que j’aimerais transmettre pendant mon année de présidence », dit-elle au Placoteux.

Une nouvelle formule en préparation

Le 60e anniversaire sera notamment l’occasion de revoir certaines façons de faire. Le Club travaille actuellement à renouveler la formule de son activité-bénéfice automnale. Comme plusieurs soupers-bénéfice sont déjà organisés dans la région à cette période de l’année, les Lions veulent se démarquer avec une formule différente. Le projet est toujours en préparation, et les détails seront dévoilés prochainement.

La relève fera également partie des dossiers auxquels Audrey D’Anjou souhaite s’attarder. L’organisation demeure à la recherche de nouvelles personnes désirant donner quelques heures de leur temps au profit de la communauté. Les sommes recueillies lors des différentes activités permettent au Club de soutenir des besoins locaux, particulièrement auprès des enfants et des familles. Les Lions contribuent notamment aux paniers de Noël.

Pour sa première année à la présidence, Audrey D’Anjou souhaite donc conjuguer continuité et renouvellement, avec un objectif bien précis : maintenir la présence du Club dans le milieu, tout en préparant son avenir. « Je suis donc très fière de prendre le flambeau pour cette 60e année du Club Lions de La Pocatière, et j’espère pouvoir contribuer, avec l’ensemble des membres, à poursuivre mon implication dans notre communauté tout en préparant la relève pour les années à venir », conclut-elle.