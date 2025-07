Aux origines de la pépinière Dupuis à Saint-Roch-des-Aulnaies

Vers 1860, Auguste Dupuis donne une impulsion à un commerce nouveau dans l’est de la province de Québec, celui des arbres fruitiers. Quatre ans auparavant, il avait déjà commencé à importer ces arbres des États-Unis et de la France.

Pour faire connaître les produits de sa pépinière, Auguste Dupuis achète des publicités dans les journaux, et fait connaître son catalogue de produits à partir de 1868. En 1870, il offre sur le marché de la Côte-du-Sud des pommiers nains provenant de Rochester dans l’État de New York, et une bonne variété d’arbres fruitiers tels que des poiriers, des pruniers et des cerisiers. Établie à Saint-Roch-des-Aulnaies, son entreprise rayonne jusqu’aux États-Unis. Elle emploie à ses débuts des immigrants français qui possèdent une expertise en arboriculture.

La pépinière des Dupuis couvre une superficie de dix arpents, et comprend quatre sections : la première est réservée aux semis ; la deuxième aux boutures, aux marcottes et aux arbres à greffer ; la troisième aux repiquages ; et la quatrième à la transplantation. Le pionnier de cette industrie s’intéresse également aux arbres d’ornement.

Quant aux variétés d’arbres fruitiers cultivées entre 1883 et 1920, la pépinière offre plus d’une cinquantaine d’espèces de pommiers, une dizaine de variétés de poiriers, et près de 25 pour les prunes. Avec les années, l’entreprise élargit la gamme de ses produits en offrant des arbres d’ornement, des fleurs, de la mousse de tourbe et de la pelouse. Elle connaît une belle expansion, et compte en 1957 trois succursales à Chicoutimi, Québec et Saint-Romuald. La pépinière Dupuis se fait connaître par les journaux de la province. La Gazette des campagnes, un journal consacré aux questions agricoles, offre une tribune importante à l’entreprise.

Pour en savoir plus, voir le livre de Paul-Louis Martin, Les fruits du Québec, Histoire et traditions des douceurs de la table, Québec, Septentrion, 2002.