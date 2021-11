Aux origines de… Saint-Onésime

Le 22 novembre 1802, Mathew O’Mara (O’Maara) se fait concéder 1200 acres de terres dans le canton Ixworth. Comme plusieurs Britanniques, il aurait reçu ses terres du lieutenant-gouverneur de la province du Bas-Canada Robert Shore Milnes, et ce, pour ses loyaux services envers la Couronne. Il ne tarde pas y faire des défrichements. Mais le projet est ardu, car il n’y a aucun chemin sur ce territoire. La même année, il demande au grande-voyer du district de Québec de construire une route conduisant jusqu’à sa concession. Une quinzaine d’autres le rejoignent en 1815.

En 1831, le canton d’Ixworth comprend une population de 96 personnes. On y trouve entre autres les familles de Stanislas Ouellet, de Paschal Lévesque et de Pierre Émond. Les chefs de famille exploitent une ferme familiale et pour combler leurs besoins l’hiver, ils se tournent vers le commerce de bois de chauffage. Les possibilités d’expansion agricole sont donc limitées à l’époque, car le canton possède plusieurs zones marécageuses. Durant les années 1840, deux petits chantiers forestiers sont utilisés par les habitants du canton.