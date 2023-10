Avant le moteur à essence, la force éolienne

Sous le Régime français, on trouve des moulins à vent dans presque toutes les seigneuries de la Côte-du-Sud. La force éolienne permet d’actionner ces moulins, mais à partir du milieu du 19e siècle, certains cultivateurs utilisent l’énergie éolienne à d’autres fins.

Comme on peut le voir sur cette photographie prise à Saint-Roch-des-Aulnaies dans les années 1950, un mécanisme à vent se retrouve à proximité d’un petit bâtiment. On peut se demander s’il servait à activer le feu d’une forge ou à battre le grain.

Selon l’ethnologue Robert-Lionel Séguin, la roue à vent est l’outillage le plus répandu sur la Côte-du-Sud dans la seconde moitié du 19e siècle. On la trouve surtout dans L’Islet et au Kamouraska. Elle est souvent attenante à une grange étable, comme on l’a constaté à Saint-André-de-Kamouraska.

La roue à vergues mesure environ deux mètres de diamètre. Le mécanisme s’élève à une quinzaine de pieds du sol, et pour capter la force éolienne, les vergues sont couvertes de toile, et parfois de planchettes. Selon Séguin, c’est sur la Côte-du-Sud que la planchette est le plus utilisée pour la fabrication des vergues.

L’une des premières égreneuses de la région se retrouve à proximité du manoir seigneurial de la famille de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli. Une illustration provenant du journal L’Opinion publique du 4 septembre 1873 montre en effet une des sections de l’éolienne. Dans un petit ouvrage sur Rivière-Ouelle publié en 1931, Mme Elphege Croff (Marie-Anne Perrault, 1896-1914) raconte comment on préparait cette égreneuse à l’automne. La roue à vent fera graduellement place aux moulins à battre.

En 1865, à Saint-André-de-Kamouraska, Charles-Alfred Roy dit Desjardins (1846-1934) met sur pied une manufacture de machines agricoles qui fabrique des moulins à battre et des trépigneuses.