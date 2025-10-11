Avantis investit 1,4 M$ à La Pocatière…et ferme sa succursale de Rivière-du-Loup

Avantis Coopérative annonce un important virage pour sa division Machinerie. L’organisation investira 1,4 million $ dans sa succursale de La Pocatière afin de la moderniser. Toutefois, l’opération entraîne la fermeture définitive de celle de Rivière-du-Loup.

« C’est une décision d’affaires difficile, mais réfléchie, pour assurer la pérennité des services offerts et continuer de les bonifier pour toujours mieux répondre aux besoins des membres et clients », explique Avantis par voie de communiqué, ajoutant qu’il fallait s’adapter. « Face à l’évolution du milieu agricole, marquée par la rareté de main-d’œuvre, la consolidation des fermes et la montée des équipements technologiques, nous devons nous adapter pour demeurer un partenaire de choix. »

L’investissement permettra de transformer complètement la succursale de La Pocatière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en fonction des nouvelles tendances de marchandisage et des standards des grands fabricants comme New Holland. Les travaux, qui s’échelonneront sur une bonne partie de l’année à venir, devraient être achevés à l’automne 2026.

Conséquences pour Rivière-du-Loup

La fermeture des installations de Rivière-du-Loup le 31 octobre touche neuf employés. Avantis assure que tous auront la possibilité d’être relocalisés à La Pocatière, s’ils ont la mobilité nécessaire. « Tous les efforts seront mis en œuvre pour les accompagner avec bienveillance dans leur transfert. »

Même sans succursale physique, Avantis promet de continuer à desservir les producteurs de Rivière-du-Loup et des environs grâce à son service routier d’unités mobiles tout équipées qui se déplacent directement à la ferme ou au chantier. Des offres exclusives sont prévues pour soutenir la clientèle dans cette transition.

La division Machinerie Avantis compte 10 concessions au Québec et emploie environ 200 personnes. Pour l’ensemble d’Avantis Coopérative, il s’agit de poursuivre sa mission auprès de ses 15 600 membres, en s’appuyant sur un réseau de plus de 95 succursales réparties dans plusieurs régions du Québec et au Nouveau-Brunswick.