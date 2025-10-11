Nouveau La Pocatière : Aux urnes, citoyens

L’équipe présidée par l’ancien maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, aura de l’opposition aux élections du 2 novembre. Les citoyens de la nouvelle ville de La Pocatière iront certainement aux urnes. Au moment d’écrire ces lignes, plus d’un candidat est officiellement inscrit sur le site d’Élections Québec à trois postes de conseillers.

Ainsi, au poste numéro 1 de conseiller représentant le secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth, l’ancienne mairesse Cathy Fontaine devra se mesurer à Denis Miville. Ce dernier en est à sa seconde tentative sur la scène municipale, puisqu’il a déjà posé sa candidature au poste de maire en 2021.

Au poste numéro 2, l’ancien maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier, fera face à Josée Michaud, conseillère depuis 12 ans dans l’ancienne municipalité. Mère et grand-mère, elle a œuvré durant 30 ans dans le domaine agricole, et travaille maintenant comme agente administrative à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Ses priorités vont entre autres à la rénovation de la toiture de la gare, aux égouts de la Station, aux Arpents-Verts, au Parc bioalimentaire et aux terrains St-Louis.

Au poste numéro 3, Natasha Pelletier, de l’équipe Vincent Bérubé et conseillère sortante à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sera opposée à Carole Levesque. Cette dernière a été nommée mairesse en 2023, suite au décès du maire Rosaire Ouellet. Elle n’avait pas posé sa candidature à ce poste aux élections qui ont suivi, faisant en sorte que le candidat Jean-François Pelletier avait été élu sans opposition. Mme Lévesque avait repris le poste de conseillère au siège numéro 3, qu’elle occupait toujours lors du regroupement et qu’elle convoite à nouveau.