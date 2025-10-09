Ralph Lizotte conclut sa saison en force

Mission accomplie pour Ralph Lizotte, 14 ans, de Saint-Onésime-d’Ixworth, qui a brillé lors du programme double de fin de saison en courses Sport Compact à l’Autodrome de Montmagny. Le jeune pilote a en effet remporté les deux finales de 25 tours, s’élançant de la sixième position pour finalement devancer les onze autres concurrents de la série.

Avec ces deux victoires, Ralph boucle ainsi sa première saison complète dans cette nouvelle catégorie en quatrième position au classement général, malgré deux courses manquées. « Une performance prometteuse pour un pilote qui s’adapte rapidement à son environnement », déclare le père du jeune coureur, Cédric Lizotte.

Ajustements et apprentissages

La journée s’est amorcée par deux séances d’exercice et une qualification. À chaque passage, l’équipe a peaufiné les réglages de la suspension, ce qui a permis d’améliorer les temps au tour et d’accroître la confiance du pilote. « La voiture était soudée à la piste », résume son père. Toutefois, la surchauffe des pneus en fin de course a causé quelques difficultés en sortie de courbe, signe que des ajustements restent à faire pour la saison prochaine.

Conformité et vitesse

Pas moins de trois inspections techniques ont confirmé la conformité du bolide aux règles strictes de la série. Ralph a d’ailleurs atteint une vitesse d’entrée en virage de 130 km/h, ce qui démontre son sang-froid et sa maîtrise derrière le volant. « Sans nos commanditaires, nous n’aurions pas pu viser le podium », conclut son père, conscient de l’importance du soutien reçu tout au long de la saison.