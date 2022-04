Une nouvelle directrice au Camp Canawish

Le conseil d’administration du Camp Canawish annonce la nomination de Mme Mélanie Bélanger à la direction générale, à compter du 25 avril 2022.

Mélanie Bélanger accompagnera l’équipe dans le bon déroulement, la planification et l’organisation des activités des séjours. Elle participera activement au développement d’affaires du Camp et la diversification de son offre pour les prochaines années.

Mélanie est bien établie dans la région depuis de nombreuses années, ses expériences en gestion et son sens de l’entrepreneuriat seront des atouts importants pour la réalisation de ses nouveaux défis. Accompagnée de Margot Lavoie, du conseil d’administration et de l’équipe du Camp, Mélanie poursuivra ainsi l’œuvre d’Odilon Hudon, débutée il y a bientôt 50 ans, d’offrir à une clientèle vivant avec une problématique de limitation intellectuelle, physique et/ou socioaffective des séjours en camp de vacances dans un environnement naturel et humain de qualité ; et de favoriser un temps de répit aux familles naturelles ou d’accueil.