Bas-Saint-Laurent : L’achat de livres neufs a diminué

Le Bas-Saint-Laurent achète moins de livres neufs que la plupart des régions du Québec. Entre 2024 et 2025, les ventes des librairies ont augmenté dans douze régions administratives. En revanche, cinq régions, dont la nôtre, ont enregistré une diminution des ventes. C’est ce que révèle le plus récent rapport de l’Institut de la statistique du Québec.

En 2025, les ventes de livres neufs au Québec ont atteint 728 millions $, en hausse de 3,2 % par rapport à 2024. Le marché du livre poursuit ainsi sa progression pour une cinquième année consécutive, et enregistre son niveau le plus élevé depuis 2010.

Les hausses les plus marquées sont observées à Laval (+12 %), en Chaudière-Appalaches (+10 %) et en Estrie (+9 %). Les régions qui ont enregistré une diminution des ventes sont la Capitale-Nationale (−11 %), le regroupement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (−9,3 %), l’Abitibi-Témiscamingue (−5,3 %) et Montréal (−2,1 %).

En 2025, la région de Montréal demeure le principal marché, représentant 36 % de ventes des librairies. La Montérégie suit avec 13 %, puis la Capitale-Nationale avec 11 %.

Les librairies conservent leur rôle central

Les librairies demeurent le principal canal de vente de livres neufs au Québec. En 2025, elles ont réalisé près de 65 % de l’ensemble des ventes fermes, pour une valeur de 470 millions $. Les autres détaillants du marché de la grande diffusion, qui comprennent notamment les grandes surfaces, les pharmacies et les kiosques à journaux, ont généré environ 67 millions $ de ventes, soit près de 10 % du marché.

L’écosystème du livre au Québec compte plus de 300 librairies et plus de 200 maisons d’édition, ainsi qu’une vingtaine d’entreprises de distribution qui assurent le lien entre les éditeurs et les différents points de vente. Complémentaire au réseau de vente de livres neufs, le secteur compte aussi sur la présence de plus de 800 bibliothèques publiques, auxquelles s’ajoutent les bibliothèques scolaires.