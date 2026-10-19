Un premier Défi des Phénix réussi

La première édition du Défi des Phénix s’est déroulée du 25 au 27 septembre dernier au Centre Bombardier de La Pocatière. Quatre équipes de hockey scolaire de la classe M14D3 y étaient réunies pour l’occasion.

Présenté à quelques jours du début de la saison régulière, le tournoi permettait aux différentes formations de compléter leur préparation. L’organisation des Phénix souhaitait également profiter de ce premier rendez-vous de la saison pour favoriser la cohésion et renforcer l’esprit d’équipe chez les jeunes hockeyeurs.

Le tournoi s’est conclu par une finale chaudement disputée entre les Lynx de l’École secondaire de Saint-Anselme et les Panthères de l’École secondaire Veilleux.

À égalité après le temps réglementaire, les deux formations ont dû poursuivre le duel en période supplémentaire. Ce sont finalement les Lynx qui ont trouvé le fond du filet pour l’emporter 2 à 1, devenant du même coup les premiers champions de l’histoire du Défi des Phénix.

Cette première édition a également permis au public de faire connaissance avec la nouvelle mascotte des activités Phénix, qui était présente lors du match d’ouverture au Centre Bombardier.