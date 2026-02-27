Bas-Saint-Laurent : Près de 5000 personnes seules et à faible revenu

Environ 5000 personnes vivant seules au Bas-Saint-Laurent se trouvaient en situation de faible revenu en 2020. C’est ce qui ressort du Portrait des personnes seules en situation de faible revenu au Québec 2022 publié par l’Institut de la statistique du Québec, qui dresse un portrait régional à partir des données du Recensement.

Pourquoi deux années différentes ? C’est que les données régionales proviennent du Recensement de 2020, tandis que les données provinciales les plus récentes s’appuient sur l’Enquête canadienne sur le revenu de 2022.

Donc, au Bas-Saint-Laurent, le taux de personnes de 15 ans et plus vivant seules et ayant un faible revenu atteignait 13,9 % en 2020, selon la mesure du panier de consommation, base 2018, qui est l’Indicateur officiel de faible revenu au Canada. Concrètement, c’est une mesure dite « absolue ». Elle ne compare pas une personne aux autres, mais compare plutôt son revenu au coût réel des biens et services jugés essentiels pour couvrir ses besoins de base. Si le revenu disponible est inférieur au coût du panier, la personne est considérée en situation de faible revenu. En 2022, dans notre région, une personne vivant seule était considérée à faible revenu si son revenu disponible était inférieur à 21 773 $. Le pourcentage de personnes vivant seules et ayant un faible revenu s’établissait comme stipulé à 13 %.

Ce pourcentage place le Bas-Saint-Laurent au cinquième rang des 17 régions administratives du Québec. Seules Montréal (19,1 %), la Mauricie (15,9 %), l’Estrie (14,4 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (14,0 %) affichent des taux supérieurs.

À l’échelle du Québec, le taux s’établissait à 14,6 % pour les personnes vivant seules âgées de 15 ans et plus. Le Bas-Saint-Laurent se situe donc sous la moyenne provinciale. Le rapport indique qu’en 2020, le Québec comptait 191 915 personnes seules de 15 ans et plus en situation de faible revenu. Le Bas-Saint-Laurent représentait 2,6 % de ces personnes. Cette proportion équivaut à environ 4990 personnes dans la région, soit près de 5000 individus vivant seuls et sous le seuil de faible revenu.

Les écarts entre les régions demeurent importants. Montréal affiche le taux le plus élevé au Québec à 19 %, tandis que la Côte-Nord présente le plus faible à 10,8 %.

En toile de fond, le document rappelle qu’au Québec, en 2022, 16 % des personnes vivant seules se situaient sous le seuil de faible revenu, soit 211 367 personnes âgées de 16 ans et plus. Les personnes seules représentaient 43 % de l’ensemble des personnes à faible revenu dans la province, alors qu’elles ne constituent qu’environ 19 % de la population de 16 ans et plus.

Le Bas-Saint-Laurent se retrouve donc sous la moyenne québécoise, mais demeure parmi les régions où la vulnérabilité des personnes seules reste significative, avec près d’une personne seule sur sept vivant sous le seuil de faible revenu.