Les cadets de la Marine recrutent

Les cadets de la Marine de L’Islet invitent les jeunes de 12 à 18 ans à découvrir leur programme d’activités riche en défis. Le CCMRC 260 J.E. Bernier propose des expériences originales, allant du biathlon à la musique en passant par le matelotage, la plongée sous-marine, et plusieurs autres activités axées sur le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

Au-delà des apprentissages techniques, le programme vise à favoriser l’intégration, le développement du leadership, et la création de liens durables. Les responsables décrivent le corps de cadets comme un milieu dynamique, animé par des instructeurs engagés et passionnés. L’ambiance se veut positive, inclusive et structurée — un environnement où les jeunes peuvent s’épanouir tout en développant discipline, confiance et autonomie. Pour plusieurs, le corps devient rapidement une véritable deuxième famille.

Les soirées d’instruction ont lieu les vendredis de 18 h 45 à 21 h 30 à l’École secondaire Bon-Pasteur à L’Islet. Le programme est entièrement gratuit.

Les jeunes intéressés — et leurs parents — sont invités à venir visiter, poser des questions et tenter l’expérience. Pour information, contactez Vincent Desrosiers au 418 241-8959, ou par courriel à 260marine@cadets.gc.ca.