Plus de logements sociaux à La Pocatière

Le projet immobilier de 240 logements soutenu par La Pocatière, situé sur le site des anciens garages Thibault GM et Plourde Automobile, inclura 25 % de logements sociaux à prix modique.

« C’était le souhait formulé par Bernard Bélanger, fondateur de la multinationale Premier Tech, qui habite toujours à La Pocatière et qui a déjà été propriétaire des lieux où seront construits les complexes qui porteront son nom. C’est donc une figure marquante associée à ce site, et c’était important de souligner son apport », note le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé.

Avec un taux d’occupation élevé, et des besoins grandissants en logements sociaux, pour étudiants et pour jeunes travailleurs, la Ville voit dans ce projet une réponse concrète à une problématique bien réelle. « On répond à plusieurs volets à la fois. Ce type de logement peut aussi servir de solution transitoire pour des familles qui souhaitent ultimement construire ici », conclut Vincent Bérubé.

Le complexe neuf comptera trois bâtiments de cinq à six étages. L’ensemble a été élaboré pour répondre à différents profils de locataires, dont des personnes seules. Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient s’amorcer dès le mois de juin. Les échéanciers de livraison n’ont toutefois pas encore été confirmés, le projet étant toujours dans ses phases préliminaires.