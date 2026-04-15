Bénévoler et rayonner : un concours pour dire merci

À l’approche de la 52e édition de la Semaine de l’action bénévole, les Centres d’action bénévole du Bas-Saint-Laurent remettent en lumière l’engagement citoyen avec le retour du concours Je bénévole et toi ?, une initiative qui vise à reconnaître concrètement l’implication des bénévoles de la région.

Le concours, présenté pour une deuxième année, s’inscrit dans le cadre de la semaine thématique qui se tient du 19 au 25 avril sous le thème Mission bénévolat. L’objectif est de valoriser les personnes qui donnent de leur temps dans leur communauté, souvent dans l’ombre, mais avec un impact bien réel.

Les personnes engagées bénévolement dans un organisme, un club, un comité ou un groupe reconnu sont invitées à participer. Les formes d’implication sont multiples : soutien en santé mentale, aide aux femmes et aux familles, cuisines collectives, défense des droits, contribution à des activités artistiques, culturelles ou sportives, implication dans un festival ou une bibliothèque municipale, participation à des comités de maintien à domicile ou à des corporations de développement, sans oublier les membres actifs de conseils d’administration.

Pour s’inscrire, les bénévoles doivent se présenter à leur Centre d’action bénévole local, remplir un coupon de participation, puis récupérer un autocollant à afficher sur leur véhicule. Une façon visible et assumée d’exprimer leur fierté. Ceux qui ne possèdent pas de voiture peuvent proposer un autre emplacement pour afficher le collant. Notons que l’aide apportée à un proche en tant que proche aidant n’est pas admissible dans le cadre de ce concours.

Des prix en argent

Au-delà du geste symbolique, l’initiative comporte aussi une dimension incitative. Un tirage régional permettra de remettre 1500 $ en prix, soit 800 $ pour la première place, 500 $ pour la deuxième, et 200 $ pour la troisième. À cela s’ajoutent des prix d’une valeur totale de 300 $ qui seront tirés dans chacune des MRC participantes.

Pour les Centres d’action bénévole, ce concours représente une occasion de mettre en lumière une richesse collective souvent sous-estimée. Derrière chaque activité, chaque service ou chaque événement, il y a des citoyens engagés qui contribuent directement à la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent.