Une voix du milieu des affaires appelée à la table régionale

La directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Anne-Christine Charest, a été nommée au Conseil régional des partenaires du marché du travail du Bas-Saint-Laurent, une instance stratégique appelée à orienter les priorités en matière d’emploi et de développement des compétences dans la région.

La nomination a été confirmée par la ministre de l’Emploi Pascale Déry dans une lettre officielle datée du 20 mars. Anne-Christine Charest y siégera à titre de représentante du milieu des entreprises pour un mandat qui s’étendra jusqu’au 20 mars 2029.

Cette désignation fait suite à une recommandation d’organisations représentatives du milieu économique. Le Conseil régional agit comme instance consultative, et propose notamment des stratégies adaptées aux réalités locales de main-d’œuvre, en lien avec la Commission des partenaires du marché du travail.

Rejointe à la suite de l’annonce, Anne-Christine Charest souligne qu’on l’a approchée pour l’inciter à faire partie du Conseil. « J’ai trouvé ça intéressant. Il y a eu une analyse de mes compétences, et après quelques semaines, j’ai reçu l’approbation de la ministre qui a confirmé ma nomination », explique-t-elle, précisant qu’une formation d’accueil est à venir pour bien cerner son rôle.

Au-delà de la reconnaissance, elle y voit surtout un levier concret pour les entreprises du territoire. « Mon implication […] nous permet de porter directement la voix des entreprises là où se prennent les décisions. C’est une occasion concrète d’influencer les priorités en matière de main-d’œuvre, de mieux arrimer les programmes aux réalités du terrain, et de créer des ponts entre les employeurs, les institutions de formation et les acteurs économiques », affirme Anne-Christine Charest.

Selon elle, les retombées pour les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet seront tangibles. « Cela se traduit par un accès privilégié à l’information, à des leviers financiers, et à des solutions adaptées pour faire face aux défis actuels et futurs », ajoute-t-elle.

Dans sa lettre, la ministre Déry souligne l’importance de l’engagement des membres de ces conseils régionaux pour améliorer la performance des services publics en emploi, et mobiliser les acteurs autour des grands enjeux du marché du travail.

Avec cette nomination, Anne-Christine Charest devient ainsi un relais direct entre les réalités du terrain et les autorités décisionnelles, à un moment où les enjeux de main-d’œuvre demeurent au cœur des préoccupations économiques régionales.