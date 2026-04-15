Prévention de la criminalité dans Côte-du-Sud : Mathieu Rivest annonce un soutien de 360 000 $

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest annonce un investissement de 360 000 $ pour appuyer des initiatives locales visant à prévenir la criminalité, et à soutenir les personnes vulnérables dans la région de Côte-du-Sud.

L’annonce a été faite le 25 mars en compagnie du ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière. Cette somme s’inscrit dans un programme provincial plus large totalisant plus de 55 millions de dollars sur trois ans, destiné à soutenir 157 projets à travers le Québec.

Dans la circonscription de Côte-du-Sud, l’organisme Tandem-Jeunesse bénéficiera de ce financement. L’organisation recevra 120 000 $ par année sur trois ans — soit jusqu’en 2028 —, afin de poursuivre son travail de rue et ses actions auprès des jeunes et des personnes à risque.

Selon le ministre Ian Lafrenière, ces investissements sont essentiels pour freiner les trajectoires criminelles. « Pour briser le cycle de la criminalité, il est essentiel d’agir en amont auprès des jeunes pour leur démontrer qu’il existe d’autres alternatives, et qu’il est possible de s’en sortir. Comme les façons de faire du crime organisé et des autres groupes criminels évoluent, il est aussi nécessaire de faire preuve d’agilité dans nos manières d’intervenir. Les organismes communautaires et les corps policiers sont aux premières loges, et sont des acteurs clés dans la lutte contre la criminalité. Le gouvernement ne peut y arriver seul, et leur apport est primordial. C’est pourquoi je suis fier d’annoncer, en collaboration avec Mathieu Rivest, ces investissements majeurs pour la région de Côte-du-Sud, pour permettre aux acteurs locaux de renforcer leurs capacités d’intervention auprès des victimes et des personnes vulnérables », dit-il.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Amélie Dionne, a également insisté sur l’importance du rôle joué par les organismes communautaires.

« Le travail quotidien de ces organismes dans notre circonscription est crucial pour prévenir la criminalité et soutenir les personnes vulnérables. Grâce à leur proximité et à leur connaissance terrain, ils peuvent intervenir efficacement là où les besoins sont les plus grands. Ce soutien financier leur permettra, entre autres, de renforcer leurs actions concrètes en prévention et en intervention, tout en contribuant à bâtir une communauté sécuritaire et solidaire », explique-t-elle.

De son côté, le député Mathieu Rivest a salué l’engagement des acteurs locaux, notamment celui de Tandem-Jeunesse, actif sur le terrain. « Dans Côte-du-Sud, nous avons la chance de pouvoir compter sur des organismes profondément enracinés dans leur communauté, comme Tandem-Jeunesse, qui font une réelle différence auprès de nos jeunes et des personnes vulnérables. Leur travail de proximité permet non seulement de prévenir la criminalité, mais surtout d’offrir des alternatives concrètes et de redonner espoir. Ce soutien financier vient reconnaître leur engagement exceptionnel, et leur donner les moyens d’aller encore plus loin. C’est en misant sur ces acteurs du terrain que nous bâtissons ensemble des milieux de vie plus sécuritaires, humains et solidaires », conclut-il.

Ce financement découle d’un appel de projets lancé en octobre 2025 dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC). Celui-ci vise notamment à soutenir les organismes communautaires, à développer de nouvelles approches d’intervention, et à répondre rapidement à des enjeux prioritaires en matière de sécurité publique.