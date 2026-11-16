Le fondateur et président du conseil d’administration de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup, Bernard Bélanger, est décédé le mardi 10 novembre en soirée à La Pocatière, où il résidait toujours. Il avait 92 ans.

Bien que retraité, Bernard Bélanger demeurait très actif au sein de sa communauté. Il était présent lors de l’inauguration des travaux de construction de la piscine du Cégep de La Pocatière en juin dernier. Plus récemment, en septembre, il avait assisté à l’annonce du quartier Bernard Bélanger, situé tout près de sa résidence à La Pocatière.

M. Bélanger avait accepté de faire don d’une partie de son terrain pour ce projet immobilier, à condition qu’il renferme une partie de logements sociaux. De fait, 25 % des 250 logements seront offerts à coût abordable, et 15 % seront des logements sociaux.

« Vous savez, dans une région, des gens sont moins chanceux. Il faut les aider. Mon père était travailleur d’usine. En ce temps-là, il n’y avait pas de logements sociaux. Aujourd’hui, je peux transmettre, aider », disait-il. Ironie du sort, il avait alors lancé en boutade et en riant à l’entrepreneur de se dépêcher : « Il ne m’en reste plus pour longtemps ! »

Un pionnier

L’entreprise Premier Tech a parlé de l’audace et la vision de M. Bélanger, qui en ont fait un pionnier de l’industrie de la tourbe. « Un bâtisseur dont le rayonnement va bien au-delà de l’entreprise, contribuant à la fois au monde des affaires et au développement économique des régions du Québec et du Canada », écrit Premier Tech.

« Monsieur Bernard Bélanger était un leader passionné qui demeurera pour tous une grande source d’inspiration. L’équipe Premier Tech prend le temps d’accueillir la triste nouvelle, et aura l’occasion au cours des prochains jours de lui rendre hommage. D’ici là, toutes nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, et toutes les personnes qu’il aura marquées au cours de sa carrière ».

La Pocatière perd un grand bâtisseur

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, dit avoir appris la nouvelle de son décès avec tristesse. « Homme sincère, engagé et profondément attaché à La Pocatière, il a participé au développement de notre milieu, et au maintien de services de proximité essentiels tels que la piscine, les immeubles locatifs Bernard Bélanger, l’hôpital, et la liste est longue », dit-il, se rappelant avoir eu le privilège d’avoir de belles discussions avec lui au fil des années.

« Il croyait au potentiel de La Pocatière. Son départ est une perte importante pour notre communauté. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Merci pour tout, M. Bélanger. »

Nouvellement élu, le député de conservateur de la Côte-du-Sud Parti conservateur, Frédéric Poulin, a lui aussi souligné la perte d’un bâtisseur.

« Je ne connaissais pas personnellement Bernard Bélanger, mais je sais admirer un succès. Si M Bélanger avait été un joueur de hockey, il aurait eu des ovations debout. Les entrepreneurs sont des héros discrets, qui font se développer nos communautés. Il a bâti une entreprise qui rayonne au 4 coins de la planète. Nous devons lui dire merci et offrir nos plus sincères condoléances à ses proches. »

Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière, a accueilli la nouvelle de son décès avec une profonde tristesse. « Son départ laisse un grand vide dans notre milieu. Sa générosité a contribué à la réalisation de projets marquants pour notre communauté collégiale et au soutien de nombreux étudiants. À sa famille et à ses proches, nous offrons nos plus sincères condoléances », dit-il.

« Grand philanthrope et fidèle donateur de la Fondation depuis de nombreuses années, M. Bélanger a toujours répondu à l’appel, avec une générosité qui ne s’est jamais démentie. Il a contribué, notamment, à nos programmes de bourses et de soutien. Nous lui serons toujours reconnaissants », commente le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, M. Réjean Lemieux.

Une implication saluée

Au fil des ans, Bernard Bélanger a reçu plusieurs prix et distinctions. François Legault l’a décoré du grade d’officier de l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction honorifique décernée par l’État québécois, qui vise à reconnaître le parcours d’un bâtisseur et homme d’affaires « qui a su miser sur l’innovation, la recherche et le développement, ainsi que sur le talent et l’expertise des équipiers Premier Tech pour assurer le développement de l’entreprise tout en veillant au développement des milieux où elle est présente. »

Il a aussi reçu la médaille de l’Assemblée nationale en 2023, l’Ordre du Canada en 2016, l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2014, ainsi que deux doctorats honoris causa – de l’Université du Québec à Rimouski en 2004, et de l’Université Laval en 1997.

« Bernard Bélanger est un modèle inspirant. Un leader créatif et imaginatif qui a su s’entourer des bonnes personnes. Un homme avec des valeurs profondément enracinées dans la région, où il a su faire la différence au-delà du monde des affaires en s’impliquant notamment en santé, en sport et en éducation », déclarait en 2023 la ministre d’alors, Amélie Dionne, qui lui avait remis la Médaille de l’Assemblée nationale.

Bernard Bélanger : l’entrepreneur passionné

Passionné par le monde des affaires et les défis de l’entrepreneuriat, Bernard Bélanger a atteint une notoriété internationale avec Premier Tech, de Rivière-du-Loup, qu’il a acquise en 1978. L’homme, né à L’Islet, se disait avant tout passionné par sa région, avec laquelle il entretenait des liens très serrés.

Après des études en comptabilité générale, c’est à L’Islet, dans le domaine bancaire, que M. Bélanger entreprend sa carrière. Après trois ans, il comprend que son carburant est celui de l’entrepreneuriat. À l’âge de 23 ans, il se joint à Plourde Automobile de La Pocatière comme partenaire associé, et en devient le propriétaire unique 20 ans plus tard.

Outre l’automobile, l’entrepreneur passionné qu’est M. Bélanger s’engage dans plusieurs secteurs d’activités, dont le transport, la boulangerie, la meunerie, la tannerie, la ganterie, et même le sport comme actionnaire des Remparts de Québec, et administrateur des défunts Nordiques.

Premier Tech

Bernard Bélanger prend possession de Premier Tech en 1978, une entreprise appartenant alors à une famille allemande. Il connaissait ce domaine, étant associé à La tourbe du Saint-Laurent de Rivière-du-Loup depuis 1963. En moins de 20 ans, il passe du statut de plus petit producteur canadien de mousse de sphaigne à celui de plus important.

L’homme d’affaires a fait face à de nombreux défis à la hauteur de ses ambitions, dont ceux d’avoir inscrit Premier Tech à la bourse de Montréal (1988) et à la bourse de Toronto (1999), puis de privatiser à nouveau l’entreprise en 2006. « Nous inscrire en bourse nous a permis d’adapter notre structure, puis de croître rapidement. Mais maintenant, la privatisation représente la meilleure approche stratégique à long terme », concluait-il.

En 2023, l’entreprise a célébré à Rivière-du-Loup ses 100 ans, avec des milliers d’équipiers venus du monde entier. Aujourd’hui, Premier Tech compte 6100 équipiers répartis dans 31 pays.

Bernard Généreux salue un grand bâtisseur

Sur sa page Facebook, le député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu à honorer le disparu. Voici la retranscription exacte de ses propos.

« Pour moi, Bernard Bélanger était bien plus qu’un grand bâtisseur et un homme d’affaires exceptionnel. Il était un ami, et aussi un confident.

J’ai eu l’immense privilège de le côtoyer dès ma jeunesse, à l’époque où il était président de Plourde Auto, dont les bureaux étaient voisins de notre maison familiale. Je livrais le journal Le Soleil tous les samedis matin. Je me souviens encore de le voir à son bureau, déjà au travail, tôt le matin. Une image qui m’est restée, et qui témoigne bien de l’homme passionné et travaillant qu’il était.

Nos chemins se sont recroisés à maintes reprises au fil des années, dans toutes sortes de circonstances. Je garde notamment un souvenir précieux de janvier 2007, lorsqu’il avait généreusement accepté mon invitation à agir comme coprésident d’honneur, aux côtés de Bernard Turmel et de moi-même, de la campagne de financement du Centre Bombardier. Une mobilisation exceptionnelle qui s’était soldée par un immense succès.

Humble, réfléchi, respectueux, profondément attaché à sa famille et entrepreneur dans l’âme, Bernard Bélanger aura marqué notre région d’une façon remarquable.

Visionnaire et bâtisseur, il laisse derrière lui un héritage économique exceptionnel, notamment une entreprise de renommée mondiale, présente dans plus de 25 pays, et comptant plus de 6500 équipiers.

Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, c’est aussi sa grande générosité qui restera gravée dans nos mémoires. De nombreuses entreprises, des entrepreneurs, et des communautés de notre région ont bénéficié de ses conseils, de son soutien, et de son engagement indéfectible envers le développement de notre milieu.

Il aura bâti bien plus qu’une entreprise. Il aura contribué à bâtir une région, à faire grandir des gens, et à inspirer des générations. Aujourd’hui, nous perdons un grand homme, mais surtout un homme de cœur.

Je lui suis profondément reconnaissant pour sa confiance, son amitié, sa générosité, et tout ce qu’il a accompli pour notre région. Mes pensées les plus sincères accompagnent sa famille, ses proches, et tous ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route.

Que son souvenir demeure vivant, et que son héritage continue d’inspirer les générations à venir. »

Bernard Bélanger, un homme d’exception pour Mathieu Rivest

L’ex-député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a très bien connu Bernard Bélanger. Voici l’hommage qu’il lui a rendu.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de monsieur Bernard Bélanger, un homme qui aura profondément marqué notre région, et dont l’influence aura rayonné bien au-delà de celle-ci, à travers tout le Québec.

Bernard Bélanger appartenait à cette génération de grands bâtisseurs qui ont su conjuguer vision, audace et engagement envers leur milieu. Homme d’affaires remarquable, il a contribué à façonner le développement économique de notre région, tout en démontrant qu’il était possible de connaître un immense succès sans jamais oublier ses racines.

Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, je souhaite surtout saluer la qualité exceptionnelle de l’homme.

J’ai toujours été impressionné par sa classe, sa dignité, son élégance naturelle, et sa façon de s’impliquer dans notre communauté. Malgré son parcours exceptionnel, il conservait cette proximité avec les gens, cette simplicité et ce profond respect qui caractérisent les véritables grands hommes.

Son engagement envers notre région était exemplaire. Il ne se contentait pas de réussir : il contribuait à faire grandir son milieu, et à ouvrir des perspectives pour les générations suivantes. Ayant également le privilège de connaître sa famille et ses petits-enfants, je mesure combien cette perte dépasse largement le monde des affaires. Derrière le grand entrepreneur se trouvait un homme profondément attaché aux siens, dont les valeurs et l’héritage continueront de vivre à travers les générations.

À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer, j’offre mes plus sincères condoléances.

Bernard Bélanger nous laisse bien davantage que des réalisations. Il nous laisse une façon d’être, de réussir et de contribuer à la société, toujours avec classe et grandeur. Notre région perd un grand homme. Le Québec perd un bâtisseur d’exception. »

Apprendre des plus grands

Comme vous le savez, je tricote mon petit bonhomme de chemin dans les médias depuis 40 ans. En 1996, je me suis retrouvé journaliste au quotidien national Le Soleil. Cet emploi, que j’ai occupé durant presque 20 ans, m’a permis de côtoyer les plus grands, les décideurs, ceux dont le bureau est en haut. Bernard Bélanger était de ceux-là.

« Quelle belle journée, monsieur Larouche ! » Bernard Bélanger m’attendait dans son véhicule utilitaire noir, à la porte de Premier Tech à Rivière-du-Loup. Nous sommes en 2001. J’avais requis une entrevue pour parler des nouveaux aspirateurs de tourbe de l’entreprise. Et c’est Bernard Bélanger qui s’en était chargé.

Impeccable dans son complet-cravate, il m’invite à prendre place dans sa voiture. Durant le trajet vers les champs de tourbe, on jase. Juste de moi, de ma carrière, de mon patelin. Bernard Bélanger s’intéressait aux gens. Beaucoup.

Une fois arrivés, il m’explique ce qu’est la tourbe, pourquoi elle est aussi présente ici, ses nombreuses particularités, « C’est un acte de Dieu si nous avons de la tourbe ici ! La mer de Champlain, qui recouvrait Rivière-du-Loup à la fin de la dernière période de glaciation, était très riche en matière organique. En se retirant, elle nous a laissé les tourbières, où pousse la mousse de sphaigne, une plante qui a la capacité de retenir 20 fois son poids en eau. »

Il savait tout de l’histoire de ce qu’on appelle simplement de la tourbe. D’ailleurs, pourquoi la confond-on souvent avec le gazon en plaques ? « Cela relève du folklore de la culture anglaise. Pour aménager leurs terrains, les Anglais achetaient de la pelouse qui contenait une couche de tourbe, donc de la pelouse tourbée. À la longue, surtout dans la région de Montréal, les gens se sont mis à utiliser le terme tourbe pour la pelouse ». Bernard Bélanger était curieux, il savait.

Pendant que je note ses propos au milieu du champ, il est là, regarde le paysage sans parler. Les mots sont inutiles. Il est visiblement bien. Récemment, je lui demandais s’il croyait, lorsqu’il a acheté les Tourbières Saint-Laurent en 1963, qu’il pavait le chemin à une multinationale. « À ce moment-là, je ne savais même pas ce que c’était, de la tourbe », m’avait-il lancé en d’un rire franc.

Après une courte séance de photo, il m’invite à visiter les champs de régénération de la tourbe. De l’autre côté de la rue. Un véritable petit paradis où la nature est reine. Parce qu’il faut laisser à la tourbe le temps de se régénérer.

L’entrevue, qui devait durer une heure, s’est terminée en début de soirée. Il était amusé de voir un nuage de tourbe envahir l’habitacle de ma voiture lorsque j’ai démarré. « Oui, j’ai oublié de vous dire : vous allez en avoir pour un petit bout ! »

Bernard Bélanger avait une finesse des mots. Il prenait soin de valoriser la personne à qui il s’adressait. Très simple malgré son succès, il se faisait un point d’honneur d’aider les autres, sa communauté. Ses engagements dans plusieurs projets importants en sont la preuve. À Rivière-du-Loup, le projet de nouvel aréna n’était encore que sur papier que déjà, il voulait aider. Le Centre Premier Tech est né.

Un visionnaire

Bernard Bélanger avait un flair hors pair. Lors de la crise économique de 2008, alors que presque toutes les entreprises coupaient partout, et attendaient une reprise afin de poursuivre leurs activités, lui, entouré de Guy Bonneville de Lepage Millwork et de Yvan Thibeault de Prelco, annonçait des investissements. « Les périodes de ralentissement économique sont propices au développement. Nous avons constaté que les produits mis en vente depuis moins de cinq ans constituaient le tiers de nos ventes, d’où l’importance de continuer d’investir dans la recherche, le développement et l’innovation. » Pourquoi ? « Parce que cette situation ne durera pas indéfiniment. Et lorsque l’activité reprendra, nous serons devant la mêlée, prêts, avec de nouveaux produits. »

Je lui ai proposé d’écrire sa biographie à plusieurs reprises. Il a toujours refusé. Pour lui, écrire ses mémoires était le signe que tout était fini. Parce qu’il continuait. Il était du dévoilement des travaux de la piscine du Cégep. Pas en avant. Il était parmi la foule, comme tout le monde. En septembre, il était aussi de l’inauguration du projet immobilier qui portera son nom à La Pocatière, tout près de chez lui. Il avait accepté de céder une partie de son terrain, à condition qu’une partie des logements soient des logements sociaux, et offerts à prix abordable. « Il faut aider. Mais dépêchez-vous, je n’en ai plus pour longtemps », avait-il, du haut de ses 92 ans, lancé en boutade aux promoteurs. Pour une dernière fois, il a eu raison.

Bernard Bélanger fait partie de ceux qui ne peuvent mourir. Son œuvre, ce qu’il a réalisé, et surtout ce qu’il a été le rendront immortel.