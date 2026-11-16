L’ABC des Hauts Plateaux a profité des célébrations de l’Halloween pour inaugurer le Sentier des contes et légendes à Sainte-Félicité de L’Islet. Ce nouveau parcours pédestre qui combine nature, patrimoine et technologies numériques propose aux visiteurs une expérience culturelle originale mettant notamment en valeur la créativité des gens de la région.

L’événement a réuni une cinquantaine de personnes, dont les maires de Sainte-Félicité et de Saint-Pamphile, Alphé Saint-Pierre et Mario Leblanc, venus découvrir cette nouvelle attraction touristique.

Pour l’occasion, les participants ont notamment assisté à une représentation de la légende des Ratachotes, imaginée et rédigée par les élèves de troisième secondaire de l’école secondaire La Rencontre durant l’année scolaire 2024-2025. Le récit a été interprété par Marie-Claude Ouellet et Daniel Lacombe, de Fabula Conte, donnant ainsi le ton à cette inauguration placée sous le signe de l’imaginaire et des traditions populaires.

Un parcours interactif accessible à tous

Destiné autant aux familles qu’aux amateurs de plein air, le sentier permet de renouer avec l’univers des contes et légendes, tout en découvrant différentes créations artistiques réalisées par des citoyens de la région. À l’aide de codes QR accessibles avec un téléphone intelligent, les promeneurs sont invités à résoudre des énigmes au fil de leur randonnée. Des œuvres réalisées sur pierre par des jeunes et des moins jeunes viennent également agrémenter le parcours.

Parmi les éléments marquants de cette nouvelle attraction figure le Mycélium Félicitois, une œuvre forgée par Alexis Forget-Charand à partir des idées proposées par la population. Le sentier est désormais accessible gratuitement, tous les jours. Les visiteurs sont invités à apporter leur téléphone intelligent afin de profiter pleinement de l’expérience interactive.

Un soutien financier de près de 58 000 $

Ce projet, réalisé dans le cadre de l’initiative RevitalisAction, a bénéficié d’une contribution financière de 57 944 $ de la MRC de L’Islet, provenant de l’Entente de vitalisation du Fonds régions et ruralité.

Par cette initiative, l’ABC des Hauts Plateaux ajoute une dimension culturelle et touristique à ses activités habituelles, tout en favorisant la participation citoyenne et la mise en valeur du territoire.

Rappelons que cet organisme à but non lucratif dessert le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Il intervient notamment dans le domaine de l’alphabétisation, en proposant différents ateliers et projets visant à améliorer les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul, tout en contribuant à prévenir l’analphabétisme.