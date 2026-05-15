Bernard Généreux : Douze ans d’engagement au service des citoyens

Après douze ans d’engagement cumulés au service de la population, le député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata Bernard Généreux dresse un bilan marqué par la proximité avec les citoyens, et un engagement soutenu envers le développement régional.

Élu une première fois en 2009 sous la bannière conservatrice, puis de retour à la Chambre des communes en 2015, M. Généreux s’est distingué par sa présence constante sur le terrain, son approche accessible et son esprit entrepreneurial. Au fil des ans, il a multiplié les initiatives visant à soutenir l’économie locale, notamment par l’organisation du Rendez-vous d’affaires en 2022, un événement ayant réuni de nombreux acteurs économiques, et généré des retombées significatives pour les entreprises de la région.

Le député a également effectué de nombreuses tournées auprès des entreprises, des activités agrotouristiques et des organismes communautaires, lui permettant de rester à l’écoute des réalités du milieu. Parmi les services offerts, ses cliniques de passeports, tenues chaque printemps et chaque automne, se sont imposées comme un rendez-vous apprécié de la population.

« Être député, c’est d’abord être présent. Aller à la rencontre des gens, écouter, comprendre, et agir concrètement pour répondre à leurs besoins », souligne M. Généreux. Il affirme que sa principale motivation demeure l’impact direct de son travail sur la vie des citoyens. « La plus grande satisfaction, c’est d’aider les gens à régler des problèmes qui les préoccupent. Faire une différence concrète, c’est ce qu’il y a de plus gratifiant. »

L’élu tient également à mettre en lumière le travail de son équipe, qu’il considère comme essentiel à son action sur le terrain. Sa directrice générale Annie Francœur souligne elle aussi ses 12 années de service auprès de la population. Elle joue un rôle central dans la gestion des bureaux de circonscription, et dans l’accompagnement des citoyens. Son professionnalisme, sa rigueur et son dévouement constant, selon le député, en font une collaboratrice de premier plan.

Elle n’est d’ailleurs pas seule puisqu’elle est appuyée par Annie Boutin, adjointe de circonscription à Montmagny, par Denise Bossinotte et Marianne Moreau, adjointes de circonscription à Rivière-du-Loup, par An Ha Nguyen, adjointe aux communications et par Lauriane Savard, adjointe parlementaire.

Depuis plus d’une décennie, cette équipe accompagne les citoyens dans différentes étapes de leur vie, notamment auprès des aînés, des familles, des vétérans et des travailleurs.

Une tournée pour marquer l’anniversaire

Afin de souligner ses 12 années d’engagement, M. Généreux annonce le lancement d’une tournée baptisée « 12 arrêts pour 12 ans ». L’initiative vise à inviter les citoyens à proposer des lieux à visiter à travers la circonscription, qu’il s’agisse d’entreprises, d’organismes ou de projets locaux, en mettant de l’avant ce qui fait leur importance pour la communauté.

Douze arrêts seront ainsi sélectionnés, permettant au député d’aller à la rencontre des citoyens, et de mettre en lumière des initiatives inspirantes. « Depuis 12 ans, je vais à votre rencontre. Cette fois, c’est vous qui choisissez mes arrêts. J’ai hâte de découvrir avec vous des initiatives et des gens qui font la fierté de notre région », affirme-t-il.

Les modalités de participation seront précisées dans les prochains jours sur ses différentes plateformes. « Être député est un immense privilège, mais aussi une grande responsabilité. Je souhaite continuer à être à la hauteur pour les gens de chez nous, ici à Ottawa comme sur le terrain, dans le plus beau comté au Canada », conclut-il.