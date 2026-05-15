La MRC de Kamouraska reconnaît ses premières entreprises d’économie sociale

La MRC de Kamouraska annonce la reconnaissance de ses six premières entreprises d’économie sociale. Le tout fait suite au déploiement à l’automne dernier d’un nouveau cadre d’intervention et de reconnaissances à l’égard de celles-ci sur son territoire.

Ce cadre repose sur quatre piliers largement reconnus dans le milieu de l’économie sociale: la rentabilité sociale, l’ancrage local, la gouvernance démocratique et la posture entrepreneuriale.

Les entreprises d’économie sociale reconnues par la MRC de Kamouraska sont le Camp musical St-Alexandre, le Centre d’art de Kamouraska, les Ateliers MonChoix, la Société de gestion de la faune de Kamouraska (ZEC Chapais), le CPE Pitatou, et l’Association des personnes handicapées du Kamouraska (APHK).

Ces entreprises génèrent 128 emplois non subventionnés et liés à la mission. En moyenne, 70 % de leurs revenus sont issus d’activités marchandes ou autonomes, démontrant un modèle d’affaires solide tout en étant alignés sur leur mission.

« Cette démarche de reconnaissance permet de mettre en valeur des organisations essentielles à la vitalité de nos communautés. La MRC est fière de soutenir et de reconnaître ces entreprises qui contribuent concrètement au développement durable et collectif du Kamouraska », souligne Nancy Dubé, préfète élue de la MRC de Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska