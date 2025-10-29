Bernard Généreux et Annie Francœur victimes d’un accident de la route à Ottawa

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata Bernard Généreux et sa directrice de bureau Annie Francœur ont été impliqués dans un accident de la route le 27 octobre dernier à Ottawa, alors qu’ils reprenaient la route vers la maison après leur journée de travail.

Selon les informations transmises par le député, l’incident est survenu à une intersection où M. Généreux aurait, de façon involontaire, brûlé un feu rouge. Si ce dernier s’en est tiré indemne, sa directrice de bureau a malheureusement subi des blessures plus sérieuses. Mme Francœur souffre notamment d’une commotion cérébrale et devra s’absenter du travail pour une période indéterminée, le temps de se rétablir complètement.

La voiture du député a été lourdement endommagée lors de l’impact, et est considérée comme irrécupérable. Malgré tout, M. Généreux se dit soulagé que l’accident n’ait pas eu de conséquences plus graves.

« Par souci de transparence, je tenais à informer les citoyens de la situation, sachant qu’Annie est en contact avec plusieurs d’entre vous — partenaires, élus régionaux et citoyens. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement, afin qu’elle nous revienne en pleine forme le plus rapidement possible », a déclaré Bernard Généreux sur sa page Facebook.

Le député a également tenu à remercier les premiers répondants pour leur intervention rapide, et leur professionnalisme exemplaire sur les lieux de l’accident.