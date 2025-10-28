Un vent de renouveau à la pharmacie Paradis et Pelletier

Un an de travaux, un million $ investis, des mois de planification : la pharmacie Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier, au cœur de Saint-Pascal, vient de tourner une page importante de son histoire. L’endroit, entièrement rénové, a rouvert ses portes récemment dans une atmosphère de fierté et d’émerveillement. Ceux qui y entrent pour la première fois depuis les travaux ont du mal à reconnaître leur ancienne pharmacie.

L’inauguration, tenue en grande pompe en présence de tous les employés, de dignitaires et du chargé de projet, a mis en lumière l’ampleur du chantier. Clients, partenaires et amis étaient réunis pour saluer la détermination des deux copropriétaires qui, après des mois d’efforts et de décisions, voient enfin leur vision se concrétiser.

« Ce projet, on le portait depuis plusieurs années. Nos installations ne répondaient plus à nos besoins ni à ceux de notre équipe. Il fallait moderniser, agrandir, et surtout repenser nos espaces pour mieux servir la clientèle », raconte Marcelle Pelletier.

Les travaux ont visé deux volets principaux : le laboratoire et l’espace client. Le premier, complètement refait, offre désormais davantage d’espace, et une meilleure organisation pour les professionnels de la santé. « On voulait créer un laboratoire moderne, avec des bureaux de consultation pour réaliser plus d’actes professionnels. Ça nous permet aussi de déléguer plus de tâches à l’équipe technique, pour que les pharmaciens puissent se concentrer sur les soins », explique Raphaëlle Paradis.

Sur le plancher de vente, l’objectif était clair : offrir une expérience client plus fluide et agréable. Les allées étroites et le bruit ambiant font partie du passé. « L’endroit est accueillant, lumineux et paisible. Il fait bon y travailler et magasiner. Le résultat saute aux yeux : nouveaux comptoirs, aires de circulation dégagées, section cosmétique repensée, ambiance contemporaine. C’est une transformation complète. Quand les gens entrent, ils s’exclament : “On dirait une pharmacie de la ville !” Pour nous, c’est la plus belle reconnaissance », dit Mme Pelletier. D’ailleurs, durant l’inauguration, un client s’est pointé et est demeuré quelques secondes au pas de la porte, se demandant s’il était au bon endroit tellement les lieux ont changé.

Investissement important

L’ampleur du projet dépasse la seule modernisation des lieux. De la conception des plans à la réalisation finale, un an s’est écoulé. Une aventure professionnelle et personnelle pour les deux entrepreneures, qui ont mené le chantier tout en vivant de grands changements dans leur vie familiale. « On a eu des rencontres Teams avec les bébés dans les bras ! Ce n’était pas de tout repos, mais on voulait mener ce projet à terme. C’est un peu notre troisième bébé », sourit Mme Paradis.

La dernière rénovation majeure, notamment des caisses et de la section cosmétique, remontait à 1999. « C’était devenu plus que nécessaire, surtout avec l’évolution des attentes des clients », précise Mme Pelletier. « Les gens sont exigeants, et c’est normal. Ils veulent des lieux modernes, à la hauteur de la qualité du service qu’ils reçoivent. »

Depuis la réouverture, les commentaires pleuvent. « On se fait féliciter partout : à l’épicerie, sur le trottoir, les gens nous disent à quel point c’est beau. C’est touchant », confie Raphaëlle Paradis.

Avec une équipe d’une cinquantaine d’employés, les deux pharmaciennes peuvent désormais compter sur un environnement de travail adapté à la réalité d’aujourd’hui. « C’est un milieu plus calme, plus fonctionnel. Les employés y trouvent du plaisir, et les clients ressentent cette énergie-là », dit Mme Pelletier.

Entre la gestion d’un chantier, la direction d’une équipe nombreuse et la maternité, les deux femmes ont mené leur projet avec ténacité et passion. « Ce n’est pas juste une rénovation, c’est une transformation de fond. On a voulu créer un lieu à notre image, qui reflète notre vision du service et du bien-être », conclut Mme Paradis, le regard tourné vers l’avenir.

L’endroit respire maintenant la modernité et la convivialité d’une pharmacie ancrée à Saint-Pascal et ouverte sur le monde, où chaque visite se fait avec un petit effet wow.