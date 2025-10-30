Montmagny-L’Islet : Des rencontres bienveillantes pour avancer ensemble

L’automne s’annonce doux et inspirant à L’Islet-sur-Mer, où l’accompagnatrice professionnelle Brigitte Therrien convie la population de la région de Montmagny-L’Islet à une série de Cafés coaching : des rencontres conviviales en petit groupe, propices à la réflexion, au partage et au mieux-être.

Animés dans un environnement chaleureux, ces ateliers de groupe se déroulent les mercredis de 9 h 45 à 11 h 45. Chaque séance de deux heures offre un espace d’écoute, de croissance et de connexion humaine.

« Le Café coaching, c’est une façon agréable d’avancer, de se comprendre, d’être écouté, et d’apprendre à devenir pleinement qui l’on est, explique Brigitte Therrien. C’est un moment de bonheur partagé où chacun repart plus léger et plus aligné. Alors que le monde bouge à vive allure, il devient vital de créer des lieux où l’on peut ralentir, se reconnecter à soi et à l’autre. »

L’horaire automnal des Cafés Coaching s’échelonnera du 5 novembre au 17 décembre, avec six rencontres thématiques : Gestion de vos émotions, L’ego et l’être, Affirmation de soi et assertivité, Écoute et présence, Communication harmonieuse et Gestion de son énergie. Les ateliers sont offerts à un prix accessible, et la réservation est obligatoire au 581 624-0364 ou à brigittetherriencoach@gmail.com.

À propos de Brigitte Therrien

Accompagnatrice professionnelle certifiée et maître Reiki, Brigitte Therrien se consacre depuis plusieurs années au développement du potentiel humain. Elle accompagne les personnes en quête d’équilibre, de sens et de croissance personnelle à travers le coaching individuel, des ateliers, des séjours bien-être, et maintenant ces Cafés coaching. Nouvellement installée à L’Islet-sur-Mer, elle offre également des accompagnements en ligne partout au Québec.