Bernard Généreux n’est pas surpris des révélations de la vérificatrice générale

Le député conservateur Bernard Généreux n’est pas surpris de voir le gouvernement Trudeau se fait accuser par la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, d’avoir « fréquemment » omis de respecter ses propres politiques dans l’octroi de contrats de services professionnels à la firme McKinsey & Company, lui qui avait déjà relevé ce lien par le passé.

Mme Hogan et son équipe ont en effet effectué une analyse détaillée des contrats attribués à la firme de consultants sur une période allant de 2011 à 2023. Ainsi, 97 contrats ont été attribués, totalisant 209 millions de dollars, et sur les dix ministères et les dix sociétés d’État impliqués, neuf ministères et huit sociétés d’État n’ont pas suivi certains aspects des politiques en matière d’approvisionnement. De plus, parmi les 28 contrats attribués dans le cadre d’un processus dit concurrentiel, dans 10 cas la documentation et l’évaluation des soumissions étaient insuffisantes pour justifier le choix de la firme de consultants ciblée par la vérificatrice.

« Le gouvernement Trudeau n’a jamais cessé d’engraisser ses petits amis libéraux à travers divers contrats sur divers niveaux. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est la vérificatrice générale du Canada qui le dit! «, a-t-il déclaré au Placoteux lors d’un échange de courriels, lui qui avait expliqué lors du dernier dépôt du budget fédéral, en avril dernier, que le gouvernement avait « développé des liens très serrés avec les petits amis libéraux », puisque McKinsey faisait partie de ceux qui avaient été priorisés depuis des années en obtenant des contrats sans appel d’offres.

D’autres irrégularités ont aussi été soulevées par Mme Hogan, en particulier dans le cadre des mécanismes d’« offre à commandes principale et nationale », dont un recours excessif au processus non concurrentiel, puisque dans 18 des 19 cas où des contrats ont été attribués, les organisations impliquées n’ont pas été en mesure de justifier adéquatement le recours à ce mécanisme, soulevant du même souffle des préoccupations quant à la transparence et à l’équité dans l’attribution desdits contrats.

Selon les recommandations de la vérificatrice générale, il y aurait un besoin urgent d’examiner et de rectifier les pratiques d’attribution des contrats, en particulier dans le cadre du processus d’approvisionnement, afin de s’assurer d’une meilleure justification et d’une plus grande transparence.

Du déjà vu

L’ombudsman de l’approvisionnement au fédéral, rappelons-le, a lui aussi déposé récemment un rapport révélant que le gouvernement Trudeau aurait favorisé la firme McKinsey. Questionné sur le sujet à l’époque par Le Placoteux, Bernard Généreux affirmait ne pas comprendre pourquoi le gouvernement libéral dépensait autant d’argent chaque année en consultations de toutes sortes, alors que la fonction publique fédérale avait déjà été augmentée de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires depuis l’élection de Justin Trudeau à la tête du Canada en 2015.

« Nous, les conservateurs, couperons dans les contrats donnés aux amis libéraux. Tout cela est inacceptable et comme d’habitude, personne n’est jamais responsable chez les libéraux! », a-t-il conclu.