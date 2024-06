Un top 10 pour Simon Dion-Viens

Simon Dion-Viens était en piste le week-end du 1er et 2 juin dernier à l’Autodrome Chaudière, pour la première épreuve de l’année en sol québécois de la série NASCAR Canada. Bien qu’il n’ait pas réussi à monter sur le prestigieux podium, le pilote kamouraskois a tout de même atteint la neuvième position.

Lors de la première sortie en piste pour les pratiques, sa session fut malencontreusement écourtée en raison de la présence d’huile sur la piste. Dions-Viens n’a ainsi pas pu compléter tous ses tours, et débuta donc les qualifications en 18e position sur les 22 voitures en piste.

« J’étais toutefois sûr de posséder une bonne voiture pour la séance de qualification, de sorte que j’ai finalement été en mesure d’y inscrire le 13e meilleur chrono en vue de la course de 300 tours », a expliqué le coureur.

Malgré cette désavantageuse situation, le numéro 37, en se montrant patient, a réussi à remonter dans le classement. Après un arrêt à son puits au 150e tour, il est reparti en milieu de peloton pour atteindre la huitième place. Par contre, dans les derniers tours, après une chaude lutte contre un autre coureur, Simon s’est malheureusement fait dépasser, pour finalement perdre une position au fil d’arrivée.

« Je suis satisfait de mon résultat, et je tiens d’ailleurs à remercier tous mes équipiers et mes partenaires qui me permettent de réaliser ce programme de course dans la plus prestigieuse série de course automobile au Canada. Ce fut pour moi une journée très motivante qui est très encourageante pour la suite de la saison, car nous avons été en mesure d’être compétitifs tout en rivalisant avec les plus grosses équipes au pays », a conclu Dion-Viens.