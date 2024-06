Bilan de la DPJ : Baisse des signalements au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a connu une légère baisse en 2023-2024. C’est ce que révèle le rapport 2024 de l’organisme. Le Bas-Saint-Laurent a reçu 2903 signalements, soit une baisse de six signalements par rapport à l’année précédente. Au total, 31,4 %, soit 912 cas, ont été retenus pour évaluation.

Les signalements au Bas-Saint-Laurent proviennent principalement des organismes (33,8 %), suivis par les policiers (21,3 %) et les écoles (20,3 %). Notre région se distingue par une proportion plus élevée de signalements issus de la communauté et du milieu familial (24,6 % contre 20,6 % à l’échelle provinciale).

Notre région a enregistré quatre adoptions intérieures et deux internationales. De plus, un nombre record de 182 demandes de service de retrouvailles a été enregistré, ce qui contraste avec la tendance nationale qui est plutôt stable.

La DPJ a pris en charge 1083 enfants au Bas-Saint-Laurent, dont 316 nouveaux cas. Les principaux motifs de prise en charge incluent la négligence ou le risque sérieux de négligence (53,3 %), les mauvais traitements psychologiques, et les sévices ou le risque de sévices corporels. D’autre part, toujours dans notre région, 237 adolescents ont reçu des services en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une augmentation de 4,2%.

Depuis le 26 avril 2023, l’exposition à la violence conjugale est un motif reconnu par la Loi sur la protection de la jeunesse. Ce changement a nécessité des ajustements dans les pratiques cliniques pour mieux prendre en compte les conséquences sur les enfants, et le rôle des parents dans la dynamique de violence conjugale. Cette année, 301 signalements en ce sens ont été reçus au Bas-Saint-Laurent, et 72 enfants ont été pris en charge.

Notre région continue de se démarquer par une forte implication communautaire, et un engagement constant envers la protection de l’enfance.