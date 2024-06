L’École de danse Chantal Caron brille au Festival international DANSEncore

Trois-Rivières a été le théâtre de la dernière compétition de l’année pour l’École de danse Chantal Caron les 8 et 9 juin derniers. Cet événement, qui fait partie du prestigieux Festival international DANSEncore, a vu cinq numéros de l’école représenter fièrement Saint-Jean-Port-Joli, où l’école accueille plus de 100 jeunes danseurs de la région.

Après deux représentations du spectacle de fin d’année, Troubadour, le 2 juin à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny, où plus de 750 spectateurs ont applaudi chaleureusement leurs performances, les danseuses étaient prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes pour leur dernière compétition de l’année.

Les groupes de Développement 2 et 3, composés des élèves les plus avancés de l’école, ont remporté la plus haute distinction de la compétition, la mention Platine, en obtenant une note globale de plus de 90 %. Les deux groupes ont également reçu le coup de cœur des juges dans leur catégorie.

« Nous ne pouvions espérer mieux pour notre fin de saison, et nous avons vécu des moments magiques qui nous ont procuré joie et fierté », déclare Éléonar Caron St-Pierre, directrice de l’École de danse Chantal Caron, et chorégraphe des pièces présentées à Trois-Rivières.

Dans la catégorie duo, Grandir, interprété par Cloé Robichaud et Stella Picard, a obtenu la mention Or. Deux autres duos ont reçu une mention Argent : À deux, interprété par Alison Lepage et Lexanne Lévesque, ainsi que Complice, interprété par Juliette Renauld et Kassy Pellerin.

L’année se conclut donc sur une note positive pour l’École de danse Chantal Caron. Le prochain rendez-vous est fixé pour le camp intensif de perfectionnement à la fin du mois d’août.