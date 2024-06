Rumeurs de déménagement : Le centre équestre demeurera à La Pocatière

Une rumeur persistante circule depuis quelques semaines dans la région, selon laquelle le centre équestre de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) à La Pocatière déménagerait à Saint-Hyacinthe. Cette spéculation suscite une vague d’inquiétude sur une possible relocalisation du programme Techniques équine. L’ITAQ à La Pocatière est le seul centre de formation collégiale francophone en Amérique du Nord à l’offrir.

« Je démens complètement cette rumeur », déclare Geneviève Desruisseaux-Labranche, directrice des communications et secrétariat général de l’ITAQ. Le centre équestre de La Pocatière est reconnu pour ses infrastructures de qualité, et pour son offre de formation diversifiée. Doté de manèges intérieurs et extérieurs, d’écuries modernes et de parcours de cross-country, il permet aux étudiants de se former dans des conditions optimales.