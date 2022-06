Bilan de la ministre du Bas-Saint-Laurent

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, salue l’esprit de collaboration qui a animé la concrétisation de nombreux projets et d’initiatives au Bas-Saint-Laurent, alors que les travaux parlementaires de la présente législation viennent de prendre fin.

« Je suis d’autant plus fière du bilan de notre gouvernement au Bas-Saint-Laurent, qu’il est le résultat d’une belle synergie entre les acteurs du milieu et le gouvernement », souligne la ministre responsable de la région depuis mai 2021.

« Le travail accompli avec les gens du Bas-Saint-Laurent lors des quatre dernières années nous permet aujourd’hui de dresser un bilan impressionnant qui répond aux besoins des citoyens », ajoute la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx.

Cette synergie aura entre autres permis le déploiement d’Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire d’ici septembre 2022 dont 10 279 foyers de la région, une priorité des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata.

« Ce fut un réel honneur pour moi de représenter la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata et d’avoir permis la concrétisation de projet ayant des impacts sur l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. Sans l’aide et le soutien des élus municipaux de notre région, plusieurs de ces projets n’auraient pas pu voir le jour. C’est ensemble que nous avons livré la marchandise », renchérit le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif.

La passion des gens du Bas-Saint-Laurent, mais également de la Gaspésie, au sein de l’Alliance de l’Est, aura aussi contribué à reconnaître le rôle crucial du milieu communautaire dans le développement des futurs parcs éoliens.

Elle aura aussi mené à la conclusion d’une entente de plus de 3,5 M$ pour soutenir l’autonomie alimentaire, et à la création des Halles d’Innovation et de formation avancée à Rivière-du-Loup, un investissement total de près de 35 M$.

Les gens de la région ont également eu l’écoute du gouvernement avec le retour de l’autoroute 20 au PQI, l’investissement de plus de 130 M$ dans les quais de Gros-Cacouna, Rimouski et Matane, la mise en place d’une faculté de médecine et d’un pavillon d’enseignement clinique à l’Hôpital régional de Rimouski représentant un budget de 26,9 M$, en majeure partie assumé par le MSSS, plus de 1110 places en CPE créés ou en réalisation et la réalisation de plusieurs projets de logements sociaux dont ceux de la Maison du Saint-Rosaire et de L’Isle-Verte.

Le gouvernement a également consolidé plus d’acquis de la région avec un investissement de 56 M$ chez Alstom à La Pocatière, plus de 12 M$ pour le maintien et l’amélioration des infrastructures de l’ITAQ aussi à La Pocatière et la continuation des travaux de la phase III de l’autoroute 85, évalués à 883,3 M$.

À travers la longue liste d’actions et de gestes posés dans la région au cours des quatre dernières années, rappelons également la construction du pavillon de médecine vétérinaire à l’UQAR, la construction de deux Maisons des aînés, la rénovation, l’agrandissement et la construction de nombreuses écoles ainsi que les rénovations du Théâtre du Bic, de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien.