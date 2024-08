Forum sur le patrimoine religieux à Rivière-du-Loup

Le Forum sur le patrimoine religieux 2024 se tiendra les 19 et 20 septembre à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Cet événement annuel, attendu par les passionnés de patrimoine et les professionnels du secteur, promet deux journées riches en conférences, discussions et visites thématiques autour de la préservation et de la valorisation du patrimoine religieux du Bas-Saint-Laurent.

Le patrimoine religieux fait partie intégrante de notre histoire et de notre identité culturelle. Ce forum est une occasion de partager des connaissances, de découvrir des initiatives innovantes, et de renforcer notre engagement envers la préservation de ces trésors architecturaux.

La programmation sera très diversifiée, avec entre autres une conférence de Jean-René Thuot, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Rimouski, sur la construction des églises bas-laurentiennes entre 1760 et 1867. Un portrait du patrimoine religieux bas-laurentien suivra, de même que des conférences sur divers cas, comme celui de l’église de Saint-Mathieu-de-Rioux, et sur la diversification des nouveaux usages, avec l’exemple du Cirque de la Pointe-Sèche dans l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska, par Elyme Gilbert. Une table ronde sur l’implication des élus dans les projets de requalification patrimoniale suivra.

Des visites thématiques

Le lendemain, Denis Lessard, archiviste et consultant, présentera une mise à jour du Guide de gestion des archives paroissiales. Carl Johnson, directeur par intérim du Musée régional de Rimouski, discutera des initiatives pour valoriser les biens mobiliers et œuvres d’art des collections muséales, et Michel L. Saint-Pierre présentera les travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale de Rimouski.

Philippe Veilleux, de la SADC des Basques, évoquera ensuite un projet de développement touristique à l’église de Trois-Pistoles, suivi de Julie Martin qui parlera du circuit Sacrés artisans à Rivière-du-Loup. L’après-midi du vendredi sera consacré à des visites thématiques, permettant aux participants de découvrir différents sites emblématiques du patrimoine religieux de la région au sein de différents circuits.

Les intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur le site de la MRC de Rivière-du-Loup. Les coordonnées et plus d’informations sont disponibles sur le site web officiel du forum.