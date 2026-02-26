Bonifications du FRR : La MRC de L’Islet applaudit

La MRC de L’Islet se réjouit des modifications apportées par le gouvernement du Québec au Fonds régions et ruralité (FRR), annoncées le 12 février par la ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbault.

Rappelons que le FRR constitue la principale source de financement des projets de développement des MRC. Au cours des derniers mois, plusieurs instances municipales avaient exprimé des préoccupations concernant certaines modifications au programme, notamment en lien avec les modalités administratives, les demandeurs admissibles, les taux d’aide, et la marge de manœuvre accordée aux territoires.

La MRC de L’Islet s’était notamment opposée à l’exclusion des organisations scolaires de la liste des demandeurs admissibles. Elle avait fait valoir que dans plusieurs communautés rurales, les écoles représentent bien plus que des établissements d’enseignement : elles constituent des pôles de vitalité, et des infrastructures essentielles au maintien des services de proximité.

En juin 2025, une résolution avait d’ailleurs été adoptée et transmise au gouvernement afin de demander des ajustements au programme, de manière à mieux refléter les réalités régionales, et à assurer la poursuite des projets structurants sur le territoire.

Le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, a tenu à souligner l’importance de cette annonce. « Dans nos petites communautés, chaque infrastructure compte. Les écoles ne sont pas seulement des lieux d’apprentissage, elles sont au cœur de la vie collective. Le fait que le FRR tienne de nouveau compte de cette réalité est une excellente nouvelle pour notre territoire. »

Les ajustements annoncés prévoient notamment une plus grande latitude pour les MRC et les municipalités, une bonification des taux d’aide, un assouplissement des modalités de versement, ainsi qu’un allègement des obligations administratives.

Selon la MRC, ces modifications répondent directement aux préoccupations exprimées par le milieu municipal, et permettront d’adapter plus efficacement les investissements aux besoins locaux, au bénéfice des communautés.

La MRC de L’Islet affirme vouloir poursuivre son travail en étroite collaboration avec ses municipalités et ses partenaires afin de maximiser les retombées de ces nouvelles dispositions pour l’ensemble du territoire.