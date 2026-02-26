Des bonifications au Fonds régions et ruralité pour soutenir la Côte-du-Sud

Le gouvernement du Québec annonce plusieurs ajustements au Fonds régions et ruralité (FRR), un programme majeur visant à soutenir la vitalité des territoires. Dans la Côte-du-Sud, les MRC de Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny pourront notamment profiter de ces nouvelles mesures.

Selon le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, ces modifications offriront davantage de flexibilité aux municipalités et aux organismes du milieu pour réaliser leurs projets. Les changements touchent notamment les modalités de versement de l’aide financière, les taux d’aide, l’admissibilité de certains organismes, ainsi que plusieurs allègements administratifs. « Ces bonifications au Fonds régions et ruralité sont une excellente nouvelle pour la Côte-du-Sud. Elles donneront à nos MRC et à nos municipalités plus de flexibilité pour réaliser des projets concrets plus rapidement, et avec moins de lourdeur administrative. C’est un pas de plus pour soutenir la vitalité de nos communautés, stimuler l’innovation locale, et répondre aux besoins réels de notre territoire », a-t-il déclaré.

Le gouvernement affirme avoir répondu aux demandes des MRC qui souhaitaient disposer d’une plus grande marge de manœuvre. L’objectif est de faciliter la réalisation de projets, et d’accélérer les investissements dans les communautés locales.

« Les MRC nous ont dit clairement qu’elles avaient besoin de plus de latitude pour agir, et c’est exactement ce que nous livrons aujourd’hui. Les ajustements apportés au FRR donnent davantage de marge de manœuvre au milieu municipal, et réduisent les freins administratifs qui ralentissaient la réalisation de projets sur le terrain. Je tiens à saluer le travail de mon adjointe et collègue Agnès Grondin, qui a mené une vaste démarche de consultation auprès des acteurs locaux. En simplifiant les règles et en adaptant les modalités du Fonds, on permet aux partenaires régionaux d’investir plus rapidement là où les besoins sont réels. C’est un choix clair : faire confiance aux régions, et leur donner les moyens d’agir », a quant à elle expliqué Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales.

Parmi les principales nouveautés, le programme permettra désormais de soutenir certains projets dans les secteurs de la santé et de l’éducation dans les municipalités de moins de 20 000 habitants. Une bonification des taux d’aide est aussi prévue pour les MRC faisant face à des défis de vitalisation.

Doté d’une enveloppe annuelle de 277,5 millions de dollars, le Fonds régions et ruralité demeure l’un des principaux outils financiers du gouvernement pour appuyer le développement régional.