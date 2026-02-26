L’Everest subit deux revers de suite

Le week-end du 20 février s’annonçait exigeant pour l’Everest de la Côte-du-Sud. La formation dirigée par Raphaël Saint-Laurent affrontait coup sur coup le Collège Français de Longueuil et les Panthères de Saint-Jérôme, deux puissances de la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Vendredi soir, l’Everest visitait le Collège Français, et s’est incliné par la marque de 4-2. Tristan Dassylva a d’abord créé l’égalité 1-1 en début de rencontre sur une passe de Noah Woodard. En troisième période, Victor Poulin a ravivé les espoirs des siens en inscrivant son 20e but de la saison en avantage numérique pour réduire l’écart à un seul but.

Cependant, Mathieu Derome a donné l’avance définitive aux locaux avec six minutes à faire au temps réglementaire. Samuel Beaulieu a ensuite scellé l’issue du match dans un filet désert. Devant le filet, Alexandre Lauzier de L’Everest a été solide malgré la pression, repoussant 40 des 43 tirs dirigés vers lui.

Défaite crève-cœur

Dimanche, à l’aréna de Montmagny, l’Everest accueillait les Panthères, deuxième meilleure formation du circuit. La Côte-du-Sud s’est inclinée 5-3 au terme d’un affrontement intense. Les locaux ont frappé dès la première minute de jeu. Sur un pivot, à la suite du travail en échec avant de Victor Poulin, Noah Woodard a inscrit son 27e but de la campagne.

Après avoir vu les Panthères prendre les devants 3-1 grâce à trois buts consécutifs, Charles-Étienne Lemay a réduit l’écart à un seul filet. Puis, avec moins de cinq minutes à jouer en troisième période, le capitaine Tommy Bouchard a créé l’égalité.

Les visiteurs ont toutefois repris les devants avec 90 secondes à faire, lorsque Samuel Morin-Perron a inscrit le but gagnant.

La rencontre a également été marquée par deux blessures. En deuxième période, Anthony Hamelin a dû quitter le match à la suite d’un contact. Puis, en troisième période, Elliot Labonté a été transporté hors de la patinoire sur une civière après un contact à la tête.

Prochains rendez-vous

Malgré ces deux revers, l’Everest demeure engagé dans une lutte serrée pour le cinquième rang du circuit Figsby. La formation disputera deux autres rencontres le week-end prochain. Les Rangers de Montréal seront en visite à l’aréna de Montmagny le vendredi 27 février dès 19 h 45, dans le cadre de la soirée des 20 ans de l’organisation. L’Everest prendra ensuite la route dimanche pour affronter les Condors du Cégep Beauce-Appalaches.